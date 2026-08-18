Maru Botana compartió la intimidad de su festejo de cumpleaños: mega torta, música y familia

La cocinera cumplió 57 años y recibió una sorpresa especial de sus hijos, que organizaron una noche con baile, amigos, pancartas y una serenata de mariachis.

Sofía Solá sorprendió a su mamá con una remera personalizada que llevaba una frase cargada de humor.

Maru Botana cumplió 57 años y lo celebró rodeada de sus hijos, su marido, familiares y amigos, en una fiesta que tuvo música, baile y comida. La cocinera compartió en sus redes sociales algunos de los momentos más especiales de la noche.

El reunión fue organizada por sus hijos, que prepararon varias sorpresas. Entre ellas estuvo la llegada de un grupo de mariachis que apareció para interpretar "Las mañanitas" y otros clásicos de la música mexicana.

Para soplar las velitas, la conductora eligió un rogel gigante , una de sus tortas preferidas, que se convirtió en una de las postales principales del festejo.

La celebración tuvo como protagonistas a los hijos de Maru Botana, que fueron los encargados de organizar el festejo y reunir a familiares y amigos para acompañarla en su cumpleaños.

Entre los presentes estuvieron Agustín, Lucía, Matías, Santiago, Juan Ignacio, Inés y Sofía , además de su marido, Bernardo Solá. Sofía, que actualmente vive en España, regresó al país para compartir con su mamá esta fecha especial.

Uno de los detalles que prepararon fue una decoración con fotos de distintas etapas de la vida de la cocinera. Las imágenes fueron colocadas en distintos sectores de la casa y funcionaron como una especie de recorrido por momentos familiares, desde su infancia hasta la actualidad. "Linda sorpresa de mis pollitos", escribió la cocinera.

La celebración también incluyó pancartas con mensajes dedicados a la cumpleañera. Entre las frases, se pudo leer "Feliz cumple, te amamos hasta el infinito".

Maru disfrutó de una noche con música y baile junto a sus amigas y familiares. En distintos videos, se la pudo ver bailando al ritmo de canciones de diferentes estilos, como "Thriller" de Michael Jackson y "Será que no me amas" de Luis Miguel.

Otro de los momentos destacados fue el regalo que recibió de su hija Sofía. La joven eligió una remera personalizada con una fotografía en blanco y negro de Maru que decía: "…alguna vez tu hija o la hija de tu hija preguntarán por ella".

Después, la cocinera escribió un mensaje en Instagram para agradecer los mensajes y el cariño que recibió por su cumpleaños.

"Ayer mis hijos me hicieron un hermoso festejo de cumple, con sus amigos y fui muy feliz. Estoy emocionada y feliz de tener esta hermosa familia y de todos los amigos que tengo, que son mi familia, que estan siempre", detalló.

Mariachis, la gran sorpresa del cumpleaños

Uno de los momentos más llamativos de la noche fue la aparición de un grupo de mariachis que llegó para sorprender a Maru. Los músicos se presentaron durante el festejo y comenzaron a interpretar canciones mexicanas frente a la cumpleañera y sus invitados.

Entre los temas interpretados estuvo el clásico "Las mañanitas". La serenata generó uno de los momentos más emotivos de la noche y terminó con Maru rodeada de sus hijos y de su marido.

El otro gran protagonista fue el rogel gigante elegido para el momento de las velitas. La torta, formada por varias capas, dulce de leche y cubierta con abundante merengue, ocupó un lugar central en la mesa.