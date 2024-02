Fiscal liberó al hincha de Tigre por falta de colaboración del jugador y elevó un pedido a la AFA

El fiscal de la causa liberó al hincha agresor por falta de colaboración de la víctima y el club

Esta tarde, el Dr. Mariano Francisco Zitto, titular de la fiscalía 4 de Avellaneda, expidió una resolución donde informó las causas de la liberación de Axel Iván Genes tras el incidente en la cancha de Arsenal.

"No se alcanzaron a reunir los elementos mínimos de cargo que permitan dirigir una imputación correcta contra el nombrado, ya que en primer lugar no se contó con la mínima colaboración de autoridades del Club Chacarita ni inmediatamente después tras ser asistido el jugador, poco ayudó el deportista damnificado, Fernando Brandan, quien horas después tras ser asistido- no brindó detalle alguno pese a ser conocido el dato de la existencia de una persona privada de su libertad en este proceso", comunicó el fiscal.

Además, la resolución informa que el jugador se trasladó al Hospital General Manuel Belgrano, "donde la víctima se hallaba siendo asistido, quien en su testimonio solo manifestó que al momento no se hallaba en condiciones de declarar y que 'posteriormente lo haré en Sede Judicial' junto a su abogado...".

Llegado el momento, Brandán escuetamente se limitó a referir: "En este momento no me encuentro en condiciones de declarar...".

En otra parte de la resolución, el fiscal comunica que "ni el jugador ni autoridad alguna del club al que pertenece se apersonaron ante esta Sede Judicial pese a ser de su conocimiento la situación procesal del imputado Genes".

Por último, el Dr. Zitto informó: "Siendo así, haciendo uso de la facultad prevista en dicha normativa legal, he de disponer la inmediata libertad del imputado Axel Ivan Genes en virtud de lo expuesto en los párrafo que anteceden, a cuyo fin se labrará el acta correspondiente, en la que se comprometerá a denunciar un domicilio real dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires, el cual no podrá cambiar ni ausentarse del mismo por más de 24 horas, sin previa autorización de esta Fiscalía".

El pedido a la AFA del la Justicia

En su resolución, en fiscal hace un fuerte llamado a la Aprevide y a la AFA por la falta de colaboración del jugador y el club. "siendo esta la Fiscalía competente en este Distrito, dentro de otras especialidades, a las cuestiones que se deriven de la infracción a la Ley de Espectáculos Deportivos, corresponde hacer saber tanto a la APREVIDE como al órgano rector del Futbol Nacional (A.F.A.), en este último caso, a fin tome conocimiento de la situación antes planteada y sugerirle -por su intermedio se haga saber a los clubes deportivos enrolados", cita.

Y sobre el final reclama: "A dicha institución que deben prestar colaboración a la autoridades judiciales o policiales que investigan estos hechos de manera inmediata, sea por parte de los protagonistas del espectáculo o por terceros que puedan dar la mejor versión sobre lo sucedido".