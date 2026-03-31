Mundial 2026: "Irán estará en la Copa del Mundo", aseguró el presidente de la FIFA + Seguir en









Gianni Infantino aseguró que la Selección de Irán estará presente en Estados Unidos para competir del Mundial.

Mundial 2026: "Irán estará en la Copa del Mundo", aseguró el presidente de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asistió este martes en Turquía a un partido amistoso de la Selección de Irán. En medio de los rumores de su no participación en el Mundial 2026 por el conflicto bélico en Medio Oriente, el titular de la FIFA se encargó de dar un mensaje tranquilizador: "Irán estará en la Copa del Mundo".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Estamos aquí para esto. Los felicitamos porque es un equipo muy fuerte. Estoy muy contento", añadió Infantino durante el descanso del partido.

Mundial 2026: las declaraciones de Infantino sobre la participación de Irán "He visto al equipo, he hablado con los jugadores, con el entrenador, así que todo va bien", añadió Infantino, precisando que "Los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo".

Irán había pedido disputar sus encuentros de la primera fase del torneo (del 11 de junio al 19 de julio) en México y no en Estados Unidos, como determinó el sorteo.

Según el calendario oficial, en la primera fase del Mundial, Irán deberá enfrentarse a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y luego a Egipto en Seattle.

Su campo base para el torneo está previsto en Tucson, en Arizona. El presidente de la FIFA, cuya presencia en Antalya no había sido anunciada, se instaló en la tribuna poco antes del inicio del encuentro y posó para unas fotos con varios miembros de la federación iraní, constató un periodista de la AFP.