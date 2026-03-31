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La Azurra cayó por penales frente a Bosnia y profundiza una crisis de 12 años sin disputar la competencia. Por su parte, además de Bosnia, Suecia, Turquía y República Checa se clasificaron.

Italia se quedó afuera de la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y este martes se disputaron los partidos de repechaje que definieron a las últimas selecciones europeas que se ganaron un boleto a la Copa del Mundo. En este contexto, Italia se quedó afuera de la competencia y será la tercera edición consecutiva sin disputarla.

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El conjunto dirigido por Gennaro Gattuso, que llegaba al encuentro ilusionado tras derrotar a Irlanda del Norte en semifinales, se enfrentó a Bosnia en un partido que terminó 1 a 1 y debió definirse por los penales tras el alargue.

La Azurra comenzó arriba en el marcador con el gol de Moise Kean a los 15 minutos del primer tiempo. No obstante, la expulsión de Alessandro Bastoni a los 41 minutos provocó que el partido se les haga cuesta arriba. Ya a los 79 minutos del complemento, Haris Tabakóvic puso el empate que forzó el alargue.

italia afuera del mundial 2026 Italia cayó por penales. Erraron Francesco Pio Esposito y Bryan Cristante. Tras la paridad en el marcador, fue el turno de los penales, donde Bosnia se impuso con un contundente 4-1. Erraron Francesco Pio Esposito y Bryan Cristante para la selección italiana. De esta forma, la seleccion de los Alpes Dináricos volvió a clasificar a un mundial, siendo Brasil 2014 la última vez.

Este resultado reforzó una crisis en Italia que lleva sin disputar tres mundiales consecutivos, siendo estos Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Estados Unidos, México y Canadá 2026. Además, tanto en Sudáfrica 2010 como en Brasil 2014, la Azurra se volvió en fase de grupos, siendo Alemania 2006 la última vez que compitió, y donde incluso se había quedado con el título.

Repechaje al Mundial 2026: quiénes fueron las demás selecciones clasificadas En otros resultados de esta jornada de repechaje europeo rumbo a la próxima Copa del Mundo, Suecia venció a Polonia, Turquía a Kosovo, mientras que República Checa hizo lo propio con Dinamarca para sacar el pasaje. Suecia clasificó al mundial Suecia venció a Polonia y clasificó a la Copa del Mundo. El combinado nacional sueco venció por 3-2 al polaco, que quería clasificar a su tercera Copa del Mundo consecutiva. Las Tres Coronas serán parte del Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez. Los turcos vencieron por la mínima a Kosovo y volverán a disputar un Mundial tras cinco ausencias consecutivas. La última vez fue en la Copa del Mundo del 2002, donde sorprendió y terminó en el tercer puesto. Ahora dirá presente en el Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia. Por su parte, los checos se impusieron por penales a los daneses para sacar el pasaje al Grupo A, junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

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