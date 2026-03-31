El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y este martes se disputaron los partidos de repechaje que definieron a las últimas selecciones europeas que se ganaron un boleto a la Copa del Mundo. En este contexto, Italia se quedó afuera de la competencia y será la tercera edición consecutiva sin disputarla.
Italia se quedó afuera de la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva
La Azurra cayó por penales frente a Bosnia y profundiza una crisis de 12 años sin disputar la competencia. Por su parte, además de Bosnia, Suecia, Turquía y República Checa se clasificaron.
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Mundial 2026: en qué grupo jugará el ganador de cada repechaje
El conjunto dirigido por Gennaro Gattuso, que llegaba al encuentro ilusionado tras derrotar a Irlanda del Norte en semifinales, se enfrentó a Bosnia en un partido que terminó 1 a 1 y debió definirse por los penales tras el alargue.
La Azurra comenzó arriba en el marcador con el gol de Moise Kean a los 15 minutos del primer tiempo. No obstante, la expulsión de Alessandro Bastoni a los 41 minutos provocó que el partido se les haga cuesta arriba. Ya a los 79 minutos del complemento, Haris Tabakóvic puso el empate que forzó el alargue.
Tras la paridad en el marcador, fue el turno de los penales, donde Bosnia se impuso con un contundente 4-1. Erraron Francesco Pio Esposito y Bryan Cristante para la selección italiana. De esta forma, la seleccion de los Alpes Dináricos volvió a clasificar a un mundial, siendo Brasil 2014 la última vez.
Este resultado reforzó una crisis en Italia que lleva sin disputar tres mundiales consecutivos, siendo estos Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Estados Unidos, México y Canadá 2026. Además, tanto en Sudáfrica 2010 como en Brasil 2014, la Azurra se volvió en fase de grupos, siendo Alemania 2006 la última vez que compitió, y donde incluso se había quedado con el título.
Repechaje al Mundial 2026: quiénes fueron las demás selecciones clasificadas
En otros resultados de esta jornada de repechaje europeo rumbo a la próxima Copa del Mundo, Suecia venció a Polonia, Turquía a Kosovo, mientras que República Checa hizo lo propio con Dinamarca para sacar el pasaje.
El combinado nacional sueco venció por 3-2 al polaco, que quería clasificar a su tercera Copa del Mundo consecutiva. Las Tres Coronas serán parte del Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.
Los turcos vencieron por la mínima a Kosovo y volverán a disputar un Mundial tras cinco ausencias consecutivas. La última vez fue en la Copa del Mundo del 2002, donde sorprendió y terminó en el tercer puesto. Ahora dirá presente en el Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.
Por su parte, los checos se impusieron por penales a los daneses para sacar el pasaje al Grupo A, junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.
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