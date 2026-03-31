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31 de marzo 2026 - 19:52

Italia se quedó afuera de la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva

La Azurra cayó por penales frente a Bosnia y profundiza una crisis de 12 años sin disputar la competencia. Por su parte, además de Bosnia, Suecia, Turquía y República Checa se clasificaron.

Italia se quedó afuera de la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.

Italia se quedó afuera de la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y este martes se disputaron los partidos de repechaje que definieron a las últimas selecciones europeas que se ganaron un boleto a la Copa del Mundo. En este contexto, Italia se quedó afuera de la competencia y será la tercera edición consecutiva sin disputarla.

El conjunto dirigido por Gennaro Gattuso, que llegaba al encuentro ilusionado tras derrotar a Irlanda del Norte en semifinales, se enfrentó a Bosnia en un partido que terminó 1 a 1 y debió definirse por los penales tras el alargue.

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La Azurra comenzó arriba en el marcador con el gol de Moise Kean a los 15 minutos del primer tiempo. No obstante, la expulsión de Alessandro Bastoni a los 41 minutos provocó que el partido se les haga cuesta arriba. Ya a los 79 minutos del complemento, Haris Tabakóvic puso el empate que forzó el alargue.

italia afuera del mundial 2026
Italia cayó por penales. Erraron Francesco Pio Esposito y Bryan Cristante.

Italia cayó por penales. Erraron Francesco Pio Esposito y Bryan Cristante.

Tras la paridad en el marcador, fue el turno de los penales, donde Bosnia se impuso con un contundente 4-1. Erraron Francesco Pio Esposito y Bryan Cristante para la selección italiana. De esta forma, la seleccion de los Alpes Dináricos volvió a clasificar a un mundial, siendo Brasil 2014 la última vez.

Este resultado reforzó una crisis en Italia que lleva sin disputar tres mundiales consecutivos, siendo estos Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Estados Unidos, México y Canadá 2026. Además, tanto en Sudáfrica 2010 como en Brasil 2014, la Azurra se volvió en fase de grupos, siendo Alemania 2006 la última vez que compitió, y donde incluso se había quedado con el título.

Repechaje al Mundial 2026: quiénes fueron las demás selecciones clasificadas

En otros resultados de esta jornada de repechaje europeo rumbo a la próxima Copa del Mundo, Suecia venció a Polonia, Turquía a Kosovo, mientras que República Checa hizo lo propio con Dinamarca para sacar el pasaje.

Suecia clasificó al mundial
Suecia venció a Polonia y clasificó a la Copa del Mundo.

Suecia venció a Polonia y clasificó a la Copa del Mundo.

El combinado nacional sueco venció por 3-2 al polaco, que quería clasificar a su tercera Copa del Mundo consecutiva. Las Tres Coronas serán parte del Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Los turcos vencieron por la mínima a Kosovo y volverán a disputar un Mundial tras cinco ausencias consecutivas. La última vez fue en la Copa del Mundo del 2002, donde sorprendió y terminó en el tercer puesto. Ahora dirá presente en el Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Por su parte, los checos se impusieron por penales a los daneses para sacar el pasaje al Grupo A, junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

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