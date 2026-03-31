Selección Argentina: se retrasó el inicio del amistoso contra Zambia + Seguir en









Los fanáticos que asistan a la Bombonera y los que lo sigan por televisión tendrán que esperar unos minutos más para el arranque del partido.

Selección Argentina: se retrasó el inicio del amistoso contra Zambia

El partido exhibición entre la Selección Argentina y su par de Zambia sufrió un pequeño cambio en su horario, por lo que iniciará unos minutos más tarde.

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El encuentro originalmente estaba programado para iniciar a las 20:15, aunque por motivos aún desconocidos se pospuso para las 20:30.

El partido frente a Zambia será el último de la Selección argentina antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que iniciará el 11 de junio.

En la previa de este enfrentamiento, los dirigidos por Lionel Scaloni derrotaron este viernes 2-1 a su par de Mauritania y el flojo nivel que demostraron principalmente en el segundo tiempo dejó una gran preocupación.

Una vez finalizado el partido con Zambia, habrá un show musical con Rodrigo Tapari, Los Totota, Tiago PZK, Yami Safdie y Fran de Cruzando del Charco.

Pese a ser el último partido de la Selección antes del Mundial y posiblemente la última presentación de Lionel Messi en suelo argentino, aún quedan entradas disponibles que van desde los 90 mil hasta los 490 mil pesos.

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