Miércoles de Champions League: golazo de Julián Álvarez y ventajas del Atlético de Madrid y PSG de cara a la vuelta

El equipo de Simeone ganó al Barcelona con autoridad y viajará al Metropolitano con ventaja, mientras que el conjunto francés dominó al Liverpool en París y llegará mejor parado a la revancha en Anfield.

Victorias del Atlético de Madrid y del PSG en Champions League.

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La revancha entre el cojunto de Diego Simeone y el de Hans-Dieter Flick será el martes 14 de abril a las 21 en el Metropolitano , donde el equipo "Culé" necesitará una actuación épica para revertir la historia frente a un rival que ya se convirtió en su gran verdugo de la temporada.

La otra vuelta se jugará también el 14 de abril, pero en Anfield , donde Liverpool necesitará elevar mucho su nivel si quiere remontar una eliminatoria que quedó claramente inclinada en favor del PSG.

El Atlético de Madrid se llevó una victoria de enorme peso en el Camp Nou al derrotar por 0-2 al Barcelona en la ida de los cuartos de final. El equipo de Diego Simeone golpeó en los momentos justos y viajará al Metropolitano con una ventaja importante para definir la serie.

Aunque el Barça dominó gran parte del encuentro , con Lamine Yamal y Marcus Rashford como principales focos de peligro, le faltó contundencia. Del otro lado, el Atlético mostró una eficacia demoledora: tres remates al arco y dos goles .

El desarrollo respondió al libreto esperado, con el equipo de Hansi Flick monopolizando la posesión y el conjunto madrileño esperando replegado para lastimar de contra. En los primeros minutos, Rashford tuvo una chance clara que resolvió mal ante Juan Musso, mientras que Julián Álvarez también avisó con un remate controlado por Joan García.

La jugada que cambió el partido llegó cerca del cierre del primer tiempo, cuando Giuliano Simeone se escapaba mano a mano y fue derribado por Pau Cubarsí, último hombre del Barcelona. Tras la revisión del VAR, el defensor fue expulsado y dejó al local con diez.

El castigo fue inmediato y doble: Julián Álvarez clavó el tiro libre en el ángulo para poner el 1-0 a los 40 minutos y encaminar la noche del Atlético.

Embed ¡¡¡ARAÑAZO EN EL CAMP NOU!!! ¡¡DESCOMUNAL GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ DE TIRO LIBRE PARA EL 1-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA!!



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En el complemento, Flick buscó respuestas con los ingresos de Fermín López y Gavi, y aun con uno menos el Barcelona sostuvo la iniciativa. Sin embargo, entre Musso y la defensa rojiblanca neutralizaron cada intento.

Cuando mejor jugaban los catalanes, el Atlético volvió a lastimar. Matteo Ruggeri envió un centro preciso y Alexander Sorloth apareció por el segundo palo para empujar el 2-0 y dejar al Barça al borde del abismo.

Embed ¡¡OTRO GOLPE DEL COLCHONERO!! DEFINICIÓN DE PRIMERA DE SORLOTH PARA EL 2-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA.



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Desde allí, el equipo de Simeone administró con inteligencia la superioridad numérica, manejó la pelota, desgastó al rival y dejó correr el reloj sin sobresaltos.

PSG se impuso de local ante el Liverpool

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El París Saint-Germain también dio un paso importante hacia las semifinales al vencer por 2-0 al Liverpool en un partido en el que fue superior desde lo táctico, lo físico y lo futbolístico.

El equipo de Luis Enrique tomó el control desde el arranque, dominó el mediocampo y manejó el ritmo frente a un Liverpool que sorprendió con una propuesta más conservadora, incluso con Mohamed Salah en el banco y una línea de cinco defensores.

La apuesta inglesa por resistir y definir la serie en Anfield no funcionó. A los 11 minutos, Désiré Doué aprovechó un rebote en el área y definió para abrir el marcador, dejando sin respuestas a un rival que nunca logró asentarse.

Embed ¡UNA CHANCE Y FUE GOL! Desiré Doué se generó el espacio, remató y gracias al desvío en Gravenberch llegó el primero de PSG vs. Liverpool por los cuartos de final de la #CHAMPIONSxESPN.



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Durante la primera mitad, PSG siguió generando con claridad y estuvo cerca de ampliar con Khvicha Kvaratskhelia, Doué y Ousmane Dembélé, mientras que Liverpool apenas inquietó con acciones de pelota parada.

En la segunda parte, el dominio local se mantuvo y se tradujo en el segundo tanto a los 65 minutos, cuando Kvaratskhelia culminó una gran jugada individual para establecer el 2-0.

Embed ¡¡SANGRE FRÍA PARA KHVICHA!! Kvaratskhelia no se puso nervioso, engañó a Mamardashvili con un regate dentro del área y anotó un GOLAZO para el 2-0 de PSG vs. Liverpool.



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A partir de allí, el conjunto parisino pudo haber liquidado la serie, pero se topó con una gran actuación de Giorgi Mamardashvili, decisivo para sostener con vida al equipo inglés, además de una pena máxima anulada tras la intervención del VAR.