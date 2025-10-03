Triple femicidio: se negó a declarar Matías Ozorio, la presunta mano derecha del "Pequeño J"







Tras ser extraditado desde Perú, se esperaba su palabra ante el fiscal Arribas. Ahora resta el peritaje de los celulares y será derivado a una unidad penitenciaria en la provincia de Buenos Aires.

Se especulaba con que Ozorio aceptara declarar ante los investigadores y diera detalles para reconstruir el triple femicidio. NA

El detenido Matías Ozorio, señalado como coautor del triple femicidio de Florencio Varela y mano derecha del "Pequeño J", eligió no hablar durante su indagatoria ante el fiscal Adrián Arribas. Se esperaba que declarara este viernes, tras ser extraditado desde Perú por una delegación de de seguridad argentina.

Ozorio está vinculado a Tony Janzen Valverde Victoriano (20) -alias “Pequeño J”, el señalado como el autor intelectual del crimen. La noche del jueves, el argentino había aterrizado en el aeropuerto de El Palomar, tras viajar desde Lima en un avión de la Fuerza Aérea Argentina escoltado por agentes de Interpol, la PFA y la Policía Bonaerense.

Tras ser detenido en Perú junto a Valverde, se inició el debido proceso de extradición. Mientras Ozorio llegó rápido al país, tras ser expulsado de Perú siendo ciudadano argentino, en el caso de Valverde -que tiene ciudadanía peruana- podría tardar más.

Se negó a declarar Matías Ozorio, la presunta mano derecha del "Pequeño J" Este viernes, además de su declaración, se espera el peritaje de los celulares de siete de los detenidos. Ahora, resta que el argentino sea derivado directamente a la Unidad N°30 de General Alvear, provincia de Buenos Aires.

Si bien se especulaba con que aceptara declarar ante los investigadores y diera detalles para reconstruir el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara, finalmente optó por no hablar. Según investigadores y el fiscal Arribas, se lo ubica dentro de la casa de Florencio Varela al momento de la masacre de las jóvenes de 15 y 20 años.

ozorio Ahora, el argentino será derivado directamente a la Unidad N°30 de General Alvear, provincia de Buenos Aires. Captura Triple femicidio: el abogado de Morena aseguró que "todos merecen la pena de muerte" El abogado de la familia de Morena Verdi, una de las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela, aseguró que "todos los culpables merecen pena de muerte". El letrado habló esta mañana desde la Fiscalía de San Justo y subrayó, en diálogo con C5N, que sus defendidos están "desesperados por declarar". Se trata del abogado Diego Storto, defensor de los familiares de Morena Verdi (20), quien sostuvo que sus defendidos "están desesperados" por declarar. A Storto se le mencionó que el detenido Matías Ozorio, señalado como mano derecha del " Pequeño J" y recientemente llegado al país, figuraba como "coautor". Al respecto, el letrado informó que esa carátula aplicará al resto de detenidos implicados en el crimen: "Ahora van a ser todos coautores, desde el que cavó el pozo. Nosotros vamos a ir por eso", adelantó.