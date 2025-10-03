GP de Singapur: Franco Colapinto terminó 19° en la primera práctica

El piloto argentino comenzó una nueva competencia en Alpine. Busca sumar sus primeros puntos en el año.

El piloto argentino Franco Colapinto no tuvo el inicio esperado en el Gran Premio de Singapur y se ubicó en la 19ª posición durante la primera tanda de entrenamientos libres. Solo logró superar a Alex Albon , quien prácticamente no giró por un problema técnico en su monoplaza al comienzo de la sesión.

El mejor tiempo del argentino fue de 1:33.324 , registro alcanzado en el marco de las 26 vueltas que completó en el circuito callejero de Marina Bay . Con ese resultado, quedó lejos de la referencia interna de su equipo.

El compañero de Colapinto en Alpine, Pierre Gasly , se mostró más competitivo: con dos intentos utilizando neumáticos blandos, se ubicó 13° con una mejor marca de 1:32.378 , lo que representó una diferencia de 0.946 segundos respecto al tiempo del argentino.

De esta forma, el joven de Pilar sigue en busca de consolidar su rendimiento y poder acercarse a los puntos, objetivo que aún no consiguió en su temporada debut en la Fórmula 1.

La nota destacada de la práctica estuvo a cargo de Fernando Alonso , que llevó a su Aston Martin a la cima con un registro de 1:31.116 . Detrás suyo se ubicaron Charles Leclerc con 1:31.266 y el tetracampeón Max Verstappen , que cerró con 1:31.392 .

COLAPINTO FP3 Franco Colapinto quiere sumar sus primeros puntos con Alpine. @AlpineF1Team

El trazado de Marina Bay, con sus 19 curvas y una extensión de 4,940 kilómetros, volvió a mostrar la complejidad habitual que lo convierte en uno de los desafíos más exigentes del calendario de la Fórmula 1.

El campeonato y los protagonistas

El campeonato de 2025 está al rojo vivo y tiene como líder al australiano Oscar Piastri de McLaren, quien suma una diferencia de 25 puntos sobre su compañero británico Lando Norris.

En tanto, el neerlandés Max Verstappen, actual piloto de Red Bull y dueño de cuatro títulos mundiales, aparece tercero en la tabla. Sus dos victorias consecutivas le permitieron recortar la brecha con Piastri y quedar a 69 puntos.

Hasta el momento, el mejor resultado de Colapinto en la temporada fue el undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos. También consiguió finalizar 13° en Mónaco y en Canadá, aunque todavía no logró entrar en la zona de puntos.

El desafío en Singapur, correspondiente a la 18ª fecha del campeonato, se presenta como una nueva oportunidad para acercarse a ese objetivo.

Cronograma del GP de Singapur