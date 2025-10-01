El joven piloto que fue confirmado para la temporada 2026 de Fórmula 1

Una de las escuderías más importantes anunció su segundo piloto para el próximo campeonato de la máxima categoría

Se confirmó a otro pilot para la grilla de la temporada 2026 de Fórmula 1.

La temporada 2026 de Fórmula 1 comienza a definir su grilla de pilotos. Mientras persisten los rumores sobre posibles movimientos en varios equipos , una confirmación oficial llegó desde Mercedes . El equipo alemán resolvió la continuidad de uno de sus pilotos para el próximo año, descartando especulaciones sobre un posible reemplazo.

El anuncio llega en un momento clave del calendario, cuando restan pocas carreras para cerrar la temporada 2025 . La decisión de Mercedes busca dar estabilidad a su alineación y permitir que el piloto confirmado consolide su desarrollo en la categoría.

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, confirmó la permanencia de Andrea Kimi Antonelli para la temporada 2026. El piloto italiano, de 18 años , seguirá en la escudería alemana pese a los rumores que lo vinculaban con Alpine o Williams. " Las especulaciones sobre Williams y Alpine son completamente absurdas. Se quedará en 2026. 100% garantizado", declaró Wolff en una entrevista con Sky Sports Italia.

Antonelli debutó en la Fórmula 1 en 2025 y mostró un rendimiento irregular. Logró un podio y buenos resultados en la primera parte del campeonato , pero su desempeño decayó en las últimas carreras , con varios abandonos y errores en clasificación. Sin embargo, su cuarto puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán demostró su potencial, especialmente al manejar situaciones complejas como el tren de DRS.

El joven piloto acumula 78 puntos en el campeonato, ocupando el séptimo lugar, mientras que su compañero de equipo, George Russell, suma 212 puntos y se ubica cuarto. Mercedes reconoció fallas en la preparación de Antonelli durante el receso veraniego, particularmente con problemas en el simulador que afectaron su adaptación a algunos circuitos.

Las razones por las que le iría mejor a Kimi Antonelli en 2026, según Mercedes

El equipo alemán identificó dos factores clave que podrían mejorar el rendimiento de Antonelli en 2026. El primero es la intensificación de su preparación, con sesiones más largas en el simulador y un enfoque personalizado para manejar la presión. "Trabajamos constantemente con él. Recientemente hemos intensificado nuestros preparativos", explicó Andrew Shovlin, ingeniero jefe de Mercedes.

El segundo factor es el cambio en la configuración del monoplaza. Antonelli condujo con un eje trasero actualizado en Imola que, según el equipo, complicó el manejo del auto en varios circuitos. "Estamos convencidos de que la nueva suspensión trasera hacía que el coche fuera más difícil de conducir", admitió Shovlin. La vuelta al eje trasero original en las últimas carreras mejoró su desempeño, como se vio en Bakú.

Mercedes también destacó el potencial de Antonelli, recordando sus buenos resultados en las primeras carreras de la temporada. "Si nos fijamos en las primeras carreras, ahí sumó casi todos sus puntos a estas alturas", señaló Shovlin. Su capacidad para manejar condiciones adversas, como la lluvia en Melbourne, donde logró un cuarto puesto, respalda la decisión de mantenerlo en el equipo.