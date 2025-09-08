Fórmula 1: dos pilotos penalizados tras el Gran Premio de Italia







La carrera en el circuito de Monza dejó algunas sanciones por parte de la FIA, una de ellas a uno de los pilotos novatos de la temporada.

El Gp de italia dejo dos sanciones que afectaron la tabla de posiciones final.

El Gran Premio de Italia en Monza dejó dos pilotos sancionados por los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tras revisar incidentes ocurridos durante la carrera. Las penalizaciones afectaron las posiciones finales y demoraron la confirmación oficial del resultado hasta dos horas después de la bandera a cuadros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Franco Colapinto completó una carrera complicada con su Alpine en el circuito italiano. El piloto argentino largó desde el puesto 17 y mantuvo esa misma posición hasta la meta, sin lograr superar a sus rivales directos. Tras la competencia, el pilarense expresó su frustración por la falta de ritmo del monoplaza: "Muy larga, muy dura para nosotros, no teníamos ritmo y nada. Muy solo toda la carrera y sin ritmo". Aunque evitó incidentes, su performance no le permitió avanzar en la clasificación.

kimi antonelli.jpg

Qué pilotos recibieron las penalidades en Monza Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, también fue penalizado con 5 segundos por una maniobra considerada potencialmente peligrosa contra Alexander Albon en la curva 3. Los comisarios establecieron que el italiano se desplazó bruscamente hacia la izquierda cuando Albon intentaba un adelantamiento a alta velocidad, generando un contacto lateral. Aunque Albon logró mantener el control de su vehículo, la acción fue considerada riesgosa.

El británico Oliver Bearman, de Haas, recibió la sanción más severa, 10 segundos de penalización por un choque con Carlos Sainz en la curva 4. La FIA determinó que Bearman defendió su posición de manera incorrecta cuando el Williams de Sainz ya había ganado el derecho a la trazada exterior, lo que derivó en una colisión evitables.

Fernando Alonso y Lance Stroll, de Aston Martin, fueron investigados por prácticas de salida irregulares, pero solo recibieron una advertencia al no generar situaciones de peligro para otros competidores. GP de Italia: así quedaron las posiciones finales El podio quedó dominado por Max Verstappen de Red Bull, quien lideró la carrera de principio a fin. Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren completaron el top tres, consolidando el buen momento del equipo británico. La clasificación final quedó definida de la siguiente manera: Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Alex Albon (Williams) Gabriel Bortoleto (Sauber) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Oliver Bearman (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin, abandonó) Nico Hülkenberg (Sauber, no largó)