Lewis Hamilton, sancionado por la F1 antes del Gran Premio de Italia







El heptacampeón recibió una penalización por un error en el circuito de Zandvoort aunque fue más leve de lo esperado.

Lewis Hamilton fue sancionado por la FIA por un error en el Gp de Paises Bajos.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) aplicó una penalización a Lewis Hamilton por incumplir normas durante el Gran Premio de Países Bajos. El piloto británico deberá largar cinco posiciones más atrás en la grilla del Gran Premio de Italia, que se disputará en el circuito de Monza.

El castigo se originó por el incumplimiento de Hamilton a una doble bandera amarilla durante las vueltas de reconocimiento previas a la carrera en Zandvoort. Los comisarios de la FIA determinaron que el heptacampeón no redujo la velocidad de manera suficiente en el sector indicado, según lo establecido en el artículo 44.1 del reglamento deportivo.

hamilton ferrari @ScuderiaFerrari

La medida que complica a Lewis Hamilton El informe oficial de la FIA detalló que los datos telemétricos demostraron una reducción de velocidad de solo 20 km/h por parte de Hamilton, acompañada por una leve disminución en el uso del acelerador y una frenada anticipada de aproximadamente 70 metros. Los comisarios consideraron que estas acciones no cumplieron con los estándares requeridos para una doble bandera amarilla.

Aunque el reglamento prevé una sanción de diez posiciones en casos como este, la FIA tuvo en cuenta la intención de Hamilton de reducir la velocidad como un atenuante. Por este motivo, la penalización final se limitó a cinco puestos en la grilla de largada. Esta sanción afectará el desempeño de Hamilton en Monza, donde Ferrari buscará recuperarse tras los abandonos de Leclerc y el propio Hamilton en Zandvoort.