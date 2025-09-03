La Fórmula 1 planea una revolución en su formato: los cambios que van a modificar la competición







El director ejecutivo de la categoría, Stefano Domenicali, confirmó que se estudian modificaciones que podrían transformar el formato actual de los Grandes Premios.

La Fórmula 1 atraviesa un proceso de análisis profundo sobre su futuro competitivo. El director ejecutivo de la categoría, Stefano Domenicali, confirmó que se estudian modificaciones que podrían transformar el formato actual de los Grandes Premios. Entre las alternativas figuran la revisión de los fines de semana sprint, la reducción en la duración de las carreras, la eliminación de los entrenamientos libres 1 y hasta la implementación de una grilla invertida, medida ya aplicada en la Fórmula 2 y la Fórmula 3.

Según el dirigente, el público reclama más acción desde el inicio de cada fin de semana. En declaraciones al medio especializado Motorsport Italia, Domenicali remarcó que los entrenamientos libres despiertan interés solo en un grupo reducido de aficionados, mientras que los sprints ganan espacio entre promotores, pilotos y fanáticos. “Antes la mayoría de los corredores estaba en contra de este formato; hoy prácticamente todos lo apoyan, incluso Max Verstappen”, aseguró.

Fórmula 1: anticipan cambios en el formato y en la duración de las carreras Otro de los puntos en discusión es la duración de los Grandes Premios. Domenicali explicó que los aficionados más jóvenes muestran preferencia por contenidos breves y resúmenes, lo que obliga a la categoría a considerar ajustes en el tiempo total de competencia.

Además, se analiza cómo los avances tecnológicos y la inteligencia artificial influyen en la preparación de los equipos, reduciendo la necesidad de largas tandas de pruebas en pista.

Respecto a la grilla invertida, el italiano admitió que el tema “vuelve a la agenda” y que en los próximos meses podría abrirse un debate más concreto junto con la FIA. En paralelo, Domenicali destacó que la sostenibilidad, los contratos a largo plazo y la exigencia financiera para organizar un Gran Premio son factores clave para el futuro calendario. Con promotores como Barcelona, Portugal, Turquía y Hockenheim interesados en ingresar, advirtió que las plazas serán limitadas y deberán cumplir con los objetivos de neutralidad de carbono hacia 2030.