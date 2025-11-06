Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil.
Cronograma del Gran Premio de Brasil con Franco Colapinto: días, horarios y cómo ver en vivo la Fórmula 1
Con el piloto argentino presente, se corre este fin de semana la jornada 21 del campeonato mundial de Fórmula 1. Conocé todos los detalles del Gran Premio brasileño.
La vigésimo primera fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Circuito de Interlagos de San Pablo.
Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones.
Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, que por la cercanía con la Argentina podría recibir mucha hinchada.
Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Brasil de la F1:
Viernes 7 de noviembre
- Práctica libre: 11.30.
- Clasificación Sprint: 15.30.
Sábado 8 de noviembre
- Carrera Sprint: 11.00 (Argentina)
- Clasificación: 15.00 (Argentina)
Domingo 9 de noviembre
- Carrera: 14.00.
Dónde ver en vivo el Gran Premio de Brasil
El Gran Premio de Brasil se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.
El calendario completo de la Fórmula 1 para 2025
- 16 de marzo: GP de Australia (Melbourne)
- 23 de marzo: GP de China (Shanghai)
- 6 de abril: GP de Japón (Suzuka)
- 13 de abril: GP de Bahrein (Sakhir)
- 20 de abril: GP de Arabia Saudita (Yeda)
- 4 de mayo: GP de Miami
- 18 de mayo: GP de Ímola (Italia)
- 25 de mayo: GP de Mónaco
- 1 de junio: GP de España (Barcelona)
- 15 de junio: GP de Canadá (Montreal)
- 29 de junio: GP de Austria (Spielberg)
- 6 de julio: GP de Reino Unido (Silverstone)
- 27 de julio: GP de Bélgica (Spa-Francorchamps)
- 3 de agosto: GP de Hungría (Budapest)
- 31 de agosto: GP de Países Bajos (Zandvoort)
- 7 de septiembre: GP de Italia (Monza)
- 21 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú)
- 5 de octubre: GP de Singapur
- 19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)
- 26 de octubre: GP de México
- 9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)
- 22 de noviembre: GP de Las Vegas
- 30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)
- 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)
