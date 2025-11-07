Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1: Alpine lo confirmó como piloto titular para 2026







La escudería francesa anuncio esta mañana que el piloto argentino renovará su contrato y será piloto titular en 2026. Gran noticia para el automovilismo nacional.

Gran noticia en el automovilismo argentino. Franco Colapinto renovó su contrato con Alpine este viernes, asegurando su continuidad en la Fórmula 1 en 2026.

La escudería francesa realizó un posteo en las redes scoiales dando la noticia, con el siguiente mensaje: "Aportando mayor estabilidad y continuidad al equipo de cara a la nueva era normativa", sobre la firma de Colapinto.

La confirmación que esperaba un país entero llegó este viernes, en la previa del inicio de la actividad para el Gran Premio de Brasil.

"Fue un largo y duro camino, y estoy orgulloso de tener la oportunidad de manejar para este equipo de nuevo en 2026", expresó el piloto argentino.

"El año que viene, cuando se reinicie la Fórmula 1, esperamos poder brindar a cada uno de nuestros seguidores un motivo para sonreír y celebrar. ¡Vamos Alpine!", agregó en el comunicado.

Vamos Nene @FranColapinto completes our 2026 driver line-up, bringing further stability and continuity to the team for the new regulation era. pic.twitter.com/TwshFWYQN2 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025