Septiembre empieza con varios feriados: el inesperado día que te dará un descanso a mitad de semana







Septiembre, que no suele destacarse por tener feriados, trae un día libre que le permitirá un merecido a descanso a ciertas personas.

Septiembre llega y le regala un feriado inesperado a varias personas para disfrutar de un merecido descanso.

Septiembre llega con movimiento en el calendario y los feriados vuelven a colarse en la agenda de millones. En la primera quincena aparece un día libre a mitad de semana que puede alterar rutinas laborales y escolares, y abrir la puerta a escapadas cortas o simples planes de descanso.

Se trata de una fecha determinada por una conmemoración local, por lo que su alcance es corto y no rige en todo el país. Aun así, conviene tenerla en el radar: impacta en servicios, trámites y horarios, y puede sumar un respiro inesperado en plena semana laboral.

Feriados Descanso Los feriados inesperados le aportan un descanso extra en un mes dónde no hay muchos días no laborables.

Por qué es feriado el 10 de septiembre de 2025 El miércoles 10 de septiembre de 2025 se suma al calendario de feriados como jornada local en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Ese día se conmemora el 164 aniversario de su creación como partido, el 10 de septiembre de 1861, dispuesto cada año por el municipio con actos oficiales.

El alcance es exclusivamente distrital: rige dentro de Lomas de Zamora y no en el resto del AMBA ni de la provincia. Fuera de ese territorio, el 10 de septiembre es laborable con normalidad, mientras las dependencias locales informan cronogramas y posibles servicios reducidos, en especial en los empleados públicos del municipio.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

