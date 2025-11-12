Fórmula 1: Franco Colapinto reveló cómo fue el momento cuando se enteró que seguiría en Alpine







El piloto argentino compartió detalles sobre los instantes en los que se enteró que será titular en la escudería francesa para la próxima temporada.

Franco Colapinto compartió detalles sobre el momento en que se enteró que será titular de Alpine en 2026.

El piloto argentino Franco Colapinto compartió detalles sobre el momento en que confirmó su continuidad en el equipo Alpine para la temporada 2026. En una entrevista con Telefé, el piloto bonaerense expresó su alivio y felicidad tras recibir la noticia de que renovaría su contrato con la escudería francesa. Según relató, el anuncio llegó después del Gran Premio de México, lo que le permitió vivir las semanas siguientes con mayor tranquilidad.

Colapinto destacó que, al saber que tendría un año completo asegurado en la Fórmula 1, pudo planificar su futuro con mayor claridad. "Cuando tenés tu primer año entero confirmado, es algo muy especial. Podés organizar mejor tu trabajo con el equipo y seguir evolucionando", explicó. Además, reconoció que las semanas previas al anuncio fueron de gran incertidumbre: "No tener nada asegurado, no saber si vas a correr la siguiente carrera, eso genera mucha ansiedad".

franco colapinto alpinee.avif Así fue el momento en que Colapinto supo que seguiría en Alpine El piloto pilarense contó que la confirmación de su continuidad en Alpine llegó en un momento clave. "Me lo dijeron después de México. Así que fueron unas semanas un poco más tranquilas. Me dijeron que ya estaba todo cerrado, que habían hablado y firmado. Yo contento, feliz, me sacaba un peso de encima", comentó. Su camino en la escudería no fue sencillo, comenzó la temporada 2025 como piloto de reserva, pero su oportunidad llegó en mayo, cuando reemplazó a Jack Doohan y logró consolidar su lugar junto a Pierre Gasly.

Colapinto también habló sobre las dificultades que enfrentó en su carrera, especialmente en sus inicios, cuando viajaba solo a Europa para competir. "Eran momentos muy duros. Me iba llorando a casa, sin tener a nadie de mi familia esperando. Pero esas experiencias me forjaron", aseguró. Considera que esos desafíos lo ayudaron a superar los obstáculos de la temporada actual: "Si no hubiera tenido esas dificultades, no hubiera aprendido a manejar lo que pasó este año".

Para 2026, Alpine cambiará de motor y la Fórmula 1 adoptará un nuevo formato en sus monoplazas. Colapinto expresó su deseo de mantener una performance constante y sumar puntos en las carreras: "Sueño con estar regularmente en los puntos. Creo que tenemos un buen auto para pelear por posiciones importantes, y ése es nuestro objetivo".

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en un Gran Premio El próximo compromiso de Franco Colapinto en la Fórmula 1 será el Gran Premio de Las Vegas, que se disputará el fin de semana del 23 de noviembre. En esta carrera, el piloto argentino buscará sumar sus primeros puntos con la escudería francesa y consolidar su posición en el campeonato.



Al ya estar confirmado para 2026, Colapinto se convertirá en el primer argentino en disputar tres temporadas en la Máxima desde Carlos Alberto Reutemann. Para esta próxima fecha el desafío es pulir los detalles para un trazado desafiante entre muros, con sectores veloces y la particularidad de correrse bajo la noche en la madrugada del domingo 23 en la Argentina.