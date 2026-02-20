El mundo del fútbol se vio sacudido por un presunto caso de racismo entre jugadores, con un argentino involucrado. En cuestión, Vinicius Junior acusó a Gianluca Prestianni en pleno partido ante el árbitro de un insulto racista.
Gianluca Prestianni viajaría a España para enfrentar al Real Madrid tras la denuncia por racismo
El futbolista argentino acusado por racismo por el brasileño Vinicius viajará a España y estará presente en la revancha por la Champions League.
Allí se activó el protocolo, pero no se comprobó ningún acto o comentario racista, por lo que Prestianni pudo seguir jugando.
El próximo miércoles 25 de febrero, Benfica visitará a Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu por la vuelta de los Playoffs, por un lugar en los octavos de final de la Champions League.
Según informó Récord de Portugal, el talentoso argentino viajará a la capital española, aunque todavía se desconoce si será titular o irá al banco de suplentes.
