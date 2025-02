Fórmula 1: Red Bull salió a declarar ante una controversial regla de la FIA

Red Bull Reuters.JPG

Sin insultos en las carreras: qué dijo la escudería de la F1

Calum Nicholas, técnico superior en motores en Red Bull, justificó el uso de insultos o lenguaje inapropiado en las carreras. “Es un ambiente de alto estrés. Pero también, cuando me fijo en el lenguaje, siempre pienso que podes usarlo y que no sea algo ofensivo”, aclaró en un principio, aunque luego agregó que “cuando escuchamos a los pilotos por la radio, en medio de una carrera, en medio de una batalla, su lenguaje puede ser colorido, pero no debemos olvidar que están bajo una gran presión”.