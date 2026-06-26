Francia sacó chapa de candidato, le ganó a Noruega y podría medirse ante Alemania en octavos

Los franceses sufrieron pero pudieron resolver la victoria sin su técnico, por problemas personales, mientras que Senegal arregló las dudas que tuvieron en las fechas anteriores y goleó a Iraq por el grupo I.

Las definiciones en los grupos del Mundial 2026 están dando de qué hablar, y el grupo I no fue la excepción. Francia le ganó 4 a 1 a Noruega, con un partido estelar de Ousmane Dembélé, y tienen grandes chances de medirse ante Alemania en los octavos de final, mientras que los vikingos se enfrentarán ante Costa de Marfil en la siguiente instancia. Por otro lado, Senegal fue contundente y le ganó 5 a 0 a Irak para soñar con el pasaje a diecisesiavos de final .

Ambos encuentros arrancaron a las 16 horas . Francia y Noruega tenían que definir quién iba a ser la que se quedaba con el primer lugar, con la curiosidad de que los vikingos pusieron un 11 inicial alternativo sin Erling Haaland ni Martin Odegaard , mientras que Senegal necesitaba golear a Irak para tener alguna opción en la tabla de terceros.

El partido comenzó con los franceses dominando la mitad de la cancha. A los 4 minutos, Manu Koné remató desde afuera del área pero Egil Selvik lo frenó con una gran atajada. Sin embargo, Les Bleus sostuvieron la postura y, tan solo 2 minutos más tarde, Ousmane Dembélé hizo una gran jugada individual: enganchó, controló para su pierna menos hábil y metió, con un violento derechazo, el primer gol del encuentro al ángulo superior derecho del arquero noruego.

A los 20 minutos, Dembélé confirmó su estado de gracia y convirtió el segundo del partido y de su cuenta personal con un remate desde afuera del área. Aunque la alegría no duró mucho, porque desde el saque del medio Thelo Aasgaard aprovechó la desatención de la defensa francesa y puso el 2 a 1 antes de la pausa de hidratación.

Dembélé Francia Ousmane Dembélé, una de las figuras de la selección francesa. FIFA

El receso no cambió al equipo ganador, ni a la figura del encuentro. A los 33, “El Mosquito” volvió a enganchar desde afuera del área, pero ahora para su pierna hábil, y clavó un golazo al palo derecho de Selvik, para poner el tercero para Francia y llevarse la pelota a casa.

Ya en el segundo tiempo, los noruegos comenzaron con el pie casi derecho: Oscar Bobb hizo una gran jugada dentro del área y Theo Hernández lo derribó al cruzarle la rodilla. Finalmente, el penal fue ejecutado por Jorgen Strand Larsen pero fue atajado por Mike Maignan para mantener la ventaja en el encuentro.

Luego de la pausa de hidratación, los noruegos intentaron descontar pero Maignan siguió respondiendo de buena manera, hasta que al minuto 94, apareció Francia con un gran desborde de Bradley Barcola, quién asistió a su compañero en el PSG, Désiré Doué, y sentenciaron la goleada 4 a 1 ante los vikingos, para pasar primeros en el grupo.

Maignan - Francia Francia se salvó gracias al gran partido de Mike Maignan. FIFA

Senegal contra Irak

El partido comenzó frenético por parte de los africanos y se adelantaron al minuto 5 con gol de Habib Diarra, luego de un rebote desde un tiro de esquina. Las malas noticias para los iraquíes no terminaron ahí: a los 12 minutos, Rebin Sulaka se fue expulsado después de que el árbitro inglés Anthony Taylor lo haya determinado mediante el VAR, porque Sadio Mané se iba mano a mano con el arquero y la falta fue de último hombre.

Luego de la pausa de hidratación, Senegal continuó teniendo el protagonismo del encuentro pero no pudo demostrarlo en el marcador, debido a que Irak comenzó a jugar con un bloque más bajo luego de quedarse con un jugador menos e ir a buscarlo de contrataque.

senegal (1) Sadio Mané, el referente senegalés.

Ya en el complemento, los senegaleses demostraron por qué fueron los ganadores de la Copa África: Ismaila Sarr definió adentro del área chica luego de una gran jugada individual de Lamine Camara para poner el 2 a 0 a los 56 minutos y, 3 más tarde, Pape Gueye sorprendió con un remate desde afuera para poner la pelota en el ángulo superior derecho del arquero iraquí Jalal Hassan y condenó el 3 a 0.

A los 72 minutos, volvió a aparecer Gueye para poner el 4 a 0 con un violento remate de derecha desde el borde del área. Los golazos no terminaron ahí, sino que Iliman Ndiaye, quien ingresó en la segunda parte, le pegó desde afuera y la puso en la escuadra del arquero iraquí para sentenciar el 5 a 0.

Con este resultado, los senegaleses se aseguran entrar en la tabla de mejores terceros con diferencia de gol positiva y estar tranquilos de que pasarán a dieciseisavos de final, con la única contra de que, por ahora, jugarían ante Inglaterra.