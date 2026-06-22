Qué necesita Uruguay para clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









La Selección uruguaya podría quedar eliminada en fase de grupos del Mundial 2026 tras el sorprendente empate ante Cabo Verde. El entrenador Marcelo Bielsa se enfrenta a otro momento decisivo en su carrera.

¿Otra "bielsada"? Qué necesita Uruguay para clasificar a los 16avos. de final del Mundial 2026

Uruguay empató 2-2 ante Cabo Verde en Miami, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. El conjunto de Marcelo Bielsa dejó escapar una buena oportunidad de quedar cerca de la clasificación y ahora llegará a la última jornada con la obligación de sumar frente a España.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La goleada de los europoes por 4-0 sobre Arabia Saudita modificó el panorama del grupo. "La Furia" pasó a liderar la zona con cuatro puntos, mientras que Uruguay y Cabo Verde quedaron con dos. Los saudíes, por su parte, cierran la tabla con una unidad.

¿Qué resultados clasifican a Uruguay en la última fecha? "La Celeste" sigue dependiendo en gran medida de sí misma, aunque ya no tiene margen para otro tropiezo. El duelo frente a los europeos será determinante y estos son los escenarios posibles:

Si le gana a España: clasificará directamente a los 16avos de final con cinco puntos. Incluso tiene chances de terminar como líder del Grupo H, dependiendo de la diferencia de gol y de lo que ocurra entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

Si empata con España: llegará a tres unidades y necesitará que Cabo Verde y Arabia Saudita también empaten. En ese escenario, la "Furia Roja" finalizará con cinco puntos, Uruguay y Cabo Verde igualarán con tres y Arabia Saudita quedará con dos. La clasificación entre la "Celeste" y el conjunto africano se resolverá mediante los criterios de desempate, que por el momento favorecen al equipo de Bielsa.

image Marcelo Bielsa, al borde de quedar eliminado en primera ronda otra vez Si pierde con España: permanecerá con dos puntos y solo podrá aspirar a avanzar como uno de los ocho mejores terceros de la fase de grupos. Para eso dependerá de otros resultados y de contar con una diferencia de gol suficiente respecto de los terceros de las demás zonas. El encuentro entre España y Uruguay, que se disputará el 26 de junio en Guadalajara, definirá gran parte del futuro del equipo de Bielsa en el Mundial. Después de igualar en sus dos primeras presentaciones, el conjunto "Charrúa" buscará un triunfopara evitar depender de otros resultados y asegurar su presencia en los 16avos de final.