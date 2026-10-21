Francisco Cerúndolo ganó en el ATP de Bruselas y es el único argentino que sigue en carrera + Agregar ámbito en









La mejor raqueta argentina comenzó con el pie derecho el Abierto de Bélgica, aunque sus compatriotas no le siguieron el ritmo y dejarán la actividad tenística hasta fin de mes.

Francisco Cerúndolo está en los cuartos de final del ATP de Bruselas y es el úncio argentino que está en competencia. @Tiempodetenis1

Francisco Cerúndolo (número 21 del ranking ATP) le ganó este miércoles a Martin Damm Jr (107°) por 6-4 y 7-6 (4) en una hora y 35 minutos, por los octavos de final del ATP 250 de Bruselas. De esta manera, el argentino pasó a los cuartos y se enfrentará ante el francés Clement Chidekh (152°).

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El encuentro por la siguiente instancia está estipulado para que comience el viernes no antes de las 8.30 horas. Chidekh, por su parte, llega al partido contra el mayor de los Cerúndolo tras ganarle a Jacob Fearnley (87°) por 7-6 (4) y 6-2, en una hora y 47 minutos. Cabe recalcar que “Fran” llegará más fresco gracias a que debutó directamente en octavos y no tuvo que pasar la primera ronda.

Fran Cerúndolo sigue en el ATP de Bruselas. @Tiempodetenis1 La contundente victoria de Fran Cerúndolo Durante el primer set, Cerúndolo no sufrió sobresaltos y cumplió con las expectativas generadas por la diferencia de nivel que indica el ranking ATP. Luego de quebrar el primer game con saque a favor de su rival, el argentino pudo mantener la diferencia y defendió cinco break points en contra para llevarse la primera manga con un 6-4.

Cerúndolo, enrachado. En cambio, el segundo set, se puso en un tono más gris para el porteño. Si bien volvió a quebrar en el primer game, Damm también hizo lo propio en el octavo y con el pasar del juego se terminaron yendo a tie-break. Aún así, a “Fran” no le pesó la situación y pudo sacar el partido adelante con un 7-4 en la última instancia, y pasó a cuartos con un sólido 2 a 0.

Los resultados negativos de los argentinos El único compatriota que seguía en carrera en el Abierto de Bélgica era Mariano Navone (45°), quien el martes le ganó a Juanma Cerúndolo (°53), pero este miércoles no pudo ante Tallon Griekspoor (60°) y quedó afuera en octavos de final.

Por otro lado, este miércoles otros dos argentinos quedaron afuera del ATP 250 de Almaty. El primero fue Martín Etcheverry (29°), quien perdió contra Mattia Bellucci (68°) en tres sets: 7-6, 2-6 y 6-4 terminó el marcador a favor del italiano, en un partido que fue llevado a las dos horas y 29 minutos de duración. Etcheverry no pudo el Almaty. El otro que quedó afuera en el mismo certamen fue Facundo Díaz Acosta (71°). En el duelo que comenzó a las 6.30 de la mañana, el gerogiano Nikoloz Basilashvili (128°) le ganó 6-2 y 6-4 en una hora y seis minutos. Con estos resultado, el único que sigue en pie en torneos ATP que se están desarrollando es Fran Cerúndolo y buscará conseguir su tercer título del año, luego de conseguir el Argentina Open y el de Queen´s.