Franco Colapinto ya forma parte del videojuego oficial de la Fórmula 1: así luce con el monoplaza de Alpine







El piloto argentino quedó digitalizado para la historia en la nueva entrega del simulador de la máxima categoría para consolas y computadoras.

Franco Colapinto ahora forma parte del videojuego F1 25, como piloto de Alpine.

El piloto argentino Franco Colapinto ahora forma parte del videojuego "F1 25". Los jugadores pueden elegirlo para competir en todos los circuitos oficiales de la Fórmula 1. Esta actualización llegó después de que Alpine confirmara su continuidad en el equipo para la temporada 2026.

El videojuego, desarrollado por Codemasters y publicado por Electronic Arts, incluyó a Colapinto tras cinco meses de espera desde su lanzamiento. Hasta ahora, los usuarios sólo podían seleccionarlo en la categoría F2, con el equipo MP Motorsport. La actualización permite que el piloto aparezca con el monoplaza de Alpine en todas las modalidades de juego.

F1 25 VIDEOJUEGO FORMULA 1 Cómo es el F1 2025 y qué novedades trae F1 25 ofrece mejoras en la física de los autos, la inteligencia artificial y el comportamiento de los neumáticos. Estas actualizaciones hacen que la experiencia de juego sea más realista. El videojuego incluye un modo carrera con mayor personalización y opciones para todos los niveles de habilidad.

El juego está disponible sólo para consolas de nueva generación (PlayStation 5, Xbox Series X/S) y PC. Esto permite un mayor nivel de detalle en los circuitos y los autos. Los desarrolladores usaron tecnología LIDAR para capturar cada aspecto de las pistas con precisión.

El modo "Breaking Point" vuelve con una historia dramática que agrega un componente narrativo al juego. Los jugadores pueden crear su propia escudería o piloto, y competir con leyendas como Ayrton Senna y Michael Schumacher.

f1 25 videojuego formula 1 alpine franco colapinto Así se ve Colapinto en el videojuego de F1 2025 En F1 25, Franco Colapinto aparece con el auto de Alpine. Sus estadísticas en el juego muestran 76 puntos de habilidad general, 55 de experiencia y 88 de habilidad específica. Estos valores reflejan su potencial como piloto joven en desarrollo. Los jugadores pueden elegir a Colapinto en los modos carrera y personalizados. También tienen la opción de reemplazar a otros pilotos en diferentes equipos. Esta incorporación permite a los fans competir con el piloto argentino en los circuitos oficiales de la Fórmula 1. F1 25 VIDEOJUEGO FRANCO COLAPINTO