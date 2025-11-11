SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
11 de noviembre 2025 - 12:04

Fórmula 1: cuándo y dónde vuelve a correr Franco Colapinto

Tras la confirmación de su continuidad el año que viene, el argentino se prepara para su próxima participación. Conocé los detalles.

Cuándo y dónde vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Cuándo y dónde vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La expectativa de la temporada, en la Argentina continúa puesta en la nueva experiencia de Franco Colapinto en la Fórmula 1, que por ahora tiene resultados un tanto magros aunque recientemente confirmó su continuidad en Alpine para 2026.

El pilarense no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería; y ahora tendrá un breve parate por delante tras su participación en el Gran Premio de Brasil.

Informate más

En lo que fue un fin de semana accidentando en Interlagos, el argentino viene de finalizar en el puesto 15.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La próxima prueba para el piloto argentino será el fin de semana del 23 de noviembre, en el marco del Gran Premio de Las Vegas. Se trata de la antepenúltima jornada.

El calendario completo de la Fórmula 1 para 2025

  • 16 de marzo: GP de Australia (Melbourne)
  • 23 de marzo: GP de China (Shanghai)
  • 6 de abril: GP de Japón (Suzuka)
  • 13 de abril: GP de Bahrein (Sakhir)
  • 20 de abril: GP de Arabia Saudita (Yeda)
  • 4 de mayo: GP de Miami
  • 18 de mayo: GP de Ímola (Italia)
  • 25 de mayo: GP de Mónaco
  • 1 de junio: GP de España (Barcelona)
  • 15 de junio: GP de Canadá (Montreal)
  • 29 de junio: GP de Austria (Spielberg)
  • 6 de julio: GP de Reino Unido (Silverstone)
  • 27 de julio: GP de Bélgica (Spa-Francorchamps)
  • 3 de agosto: GP de Hungría (Budapest)
  • 31 de agosto: GP de Países Bajos (Zandvoort)
  • 7 de septiembre: GP de Italia (Monza)
  • 21 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú)
  • 5 de octubre: GP de Singapur
  • 19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)
  • 26 de octubre: GP de México
  • 9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)
  • 23 de noviembre: GP de Las Vegas
  • 30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)
  • 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias