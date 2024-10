Franco Colapinto habló sobre las comparaciones con Lionel Messi: "No me siento ni cerca"







El piloto argentino Franco Colapinto que revolucionó la Fórmula 1 desde su llegada a la escudería Williams rechazó las constantes comparaciones con el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, y dijo que no se siente "ni cerca".

Franco Colapinto habló sobre las comparaciones con Lionel Messi

El joven de 21 años se mostró divertido y sorprendido a la hora de responder los comentarios de la similitud entre él y el jugador del Inter Miami: "No, no me siento ni cerca de Leo Messi. Él está a otro nivel y realmente no puedo creer cuando la gente me compara con Leo, yo quedo como: '¿Qué te pasa?'".

"Es que yo llevo poco tiempo en la Fórmula 1 y sé que el entusiasmo es muy grande. Muchos argentinos se subieron, me están siguiendo y me están animando. Eso es muy agradable de ver, pero creo que todavía queda un largo camino por recorrer para llegar a eso", finalizó el argentino.

Anteriormente, el piloto de Williams, en una entrevista en The Fast And The Curious, no había ocultado su fanatismo por Messi, al sostener que es el mejor de la historia y lo idolatra desde que es pequeño.

A su vez, se mostró esperanzado de poder conocerlo en persona: "Me encantaría conocerlo en algún momento. Siento que es el mejor de la historia del fútbol". Al igual que lo expresó en dialogo con la Fórmula 1, Colapinto había afirmado que no se siente a la altura de Messi: "Realmente no me siento a su nivel. Es como el mejor del mundo. Ha conseguido tantas cosas. Todavía hay tiempo, pero no me gusta cuando la gente hace esas comparaciones". "Leo ha sido mi ídolo desde pequeño. Ha logrado tantas cosas para nuestro país. Él es un gran deportista para Argentina. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para ser lo mejor que pueda en la Fórmula 1", destacó el pilarense. Colapinto realizará las practicas libres 1 y 2 este viernes a las 15.30 (hora Argentina) y 19 (hora Argentina) de cara al Gran Premio de México, el cual se correrá el domingo a las 17 (hora Argentina).