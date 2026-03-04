Fórmula 1: a qué hora ver el debut de Franco Colapinto en Australia y el detalle argentino en su casco + Seguir en









El piloto argentino vuelve a la pista en el primer fin de semana de marzo y estrenará un diseño nuevo que mezcla elementos patrios con los colores de la escudería.

Los horarios del debut de Franco Colapinto en el primer finde semana de Fórmula 1 en 2026 y su nuevo diseño de casco.

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para su debut oficial en la temporada 2026 de la Fórmula 1 con el equipo Alpine. El Gran Premio de Australia, que se disputará en el circuito de Melbourne, marcará el inicio de la máxima categoría del automovilismo. Uno de los aspectos más destacados de su presentación será el diseño de su casco, que combina elementos patrios con los colores distintivos del equipo.

El casco exhibe la bandera argentina junto a una paleta de colores que incluye rosa, rojo, azul y blanco. Este diseño refleja tanto su identidad personal como la estética del equipo para la nueva temporada, reforzando su conexión con las raíces argentinas.

Franco Colapinto 2026 Alpine El diseño del casco con el que debutará Franco Colapinto en 2026 El casco de Colapinto destaca por su fusión de símbolos patrios y colores vibrantes. La bandera argentina ocupa un lugar central en el diseño, mientras que los tonos rosa, rojo, azul y blanco se integran armoniosamente con la imagen de Alpine. Este detalle no solo representa su origen, sino que también refuerza su pertenencia al equipo francés en su primera temporada completa en la Fórmula 1.

El pilarense expresó su entusiasmo por el inicio de la temporada en declaraciones al sitio oficial de Alpine: "Tengo muchas ganas de salir a la pista en Melbourne y comenzar el nuevo calendario". Este Gran Premio será su tercera temporada en la categoría, pero la primera en la que participa desde las pruebas de pretemporada, lo que le ha permitido adaptarse mejor a los nuevos monoplazas.

Colapinto destacó la importancia de haber realizado una pretemporada completa, lo que le permitió familiarizarse con los nuevos coches y analizar datos clave junto al equipo en Enstone. Las pruebas en Barcelona y Baréin fueron fundamentales para preparar la temporada, con días intensos de trabajo en el simulador.

asi-sera-el-nuevo-casco-de-franco-colapinto Gran Premio de Australia: cuándo corre Franco Colapinto y a qué hora El Gran Premio de Australia se desarrollará entre el 5 y el 8 de marzo de 2026, con horarios adaptados al huso horario argentino. El cronograma oficial incluye las siguientes actividades: Jueves 5 de marzo Práctica Libre 1: 22:30

Viernes 6 de marzo Práctica Libre 2: 2:00 Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7 de marzo Clasificación: 2:00

Domingo 8 de marzo Carrera: 1:00