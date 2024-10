Franco Colapinto palpitó el GP de Brasil: "Disfrutar como en casa"

Ante esta muestra de cariño y fidelidad, Colapinto no dudó en agradecer a sus seguidores a través de un mensaje de audio que rápidamente se hizo viral: "Hola chicos, ¿Cómo andan? Soy Franco, por si no me conocen la voz", empezó con humor y cercanía. Luego, agregó: "Sé de lo que van a hacer y lo aprecio un montón. Espero que tengan un re lindo fin de semana, que lo disfruten un montón y vamos por todo", con estas palabras, el piloto dejó claro lo importante que es para él el respaldo de sus compatriotas en cada carrera.

Colapinto comenzará su actividad en Interlagos este viernes, cuando dispute la práctica libre y la clasificación para la Sprint Race. Con el impulso de los fanáticos y su determinación por dejar a Argentina en lo más alto, el joven piloto buscará destacarse en un escenario donde contará con el incondicional aliento de su gente.

