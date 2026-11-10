Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1: cuándo corre y dónde verlo en vivo + Agregar ámbito en









El piloto argentino afrontará un nuevo desafío con Alpine después de su actuación en Brasil. El circuito callejero estadounidense será escenario de una competencia clave en su objetivo de volver a sumar puntos.

Franco Colapinto se prepara para el GP de Las Vegas AlpineF1

La Fórmula 1 se prepara para una nueva fecha de su calendario y Franco Colapinto volverá a salir a pista en el Gran Premio de Las Vegas, que tendrá su carrera principal el domingo 22 de noviembre, en horario argentino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El piloto de Alpine buscará mejorar su rendimiento después de finalizar en el 13° puesto en el Gran Premio de Brasil, donde diferentes inconvenientes le impidieron meterse entre los diez primeros y sumar puntos para el campeonato.

En Interlagos, el argentino tuvo dificultades desde la largada y tampoco encontró el funcionamiento esperado en su monoplaza. Ahora intentará recuperarse en uno de los escenarios más particulares de la temporada, caracterizado por sus largas rectas, curvas exigentes y condiciones de competencia nocturna.

El circuito callejero de Las Vegas tiene una extensión de 6,201 kilómetros, 17 curvas y tres rectas, incluida una de aproximadamente 1,9 kilómetros. En determinados sectores, los autos pueden superar los 340 km/h, lo que obliga a los equipos a encontrar un equilibrio entre velocidad máxima, estabilidad y capacidad de frenado.

El circuito callejero de Las Vegas tiene una extensión de 6,201 kilómetros, 17 curvas y tres rectas, incluida una de aproximadamente 1,9 kilómetros. Para Colapinto será una nueva oportunidad de acercarse a la zona de puntos en la recta final del campeonato, en un trazado donde cualquier error puede resultar determinante.

GP de Las Vegas: días y horarios de Franco Colapinto en Argentina La actividad comenzará el jueves 19 de noviembre y se extenderá hasta la madrugada del domingo 22, con el siguiente cronograma expresado en hora argentina: Jueves 19 de noviembre Práctica libre 1: 21.30 Viernes 20 de noviembre Práctica libre 2: 01.00

Práctica libre 3: 21.30 Sábado 21 de noviembre Clasificación: 01.00 Domingo 22 de noviembre Carrera: 01.00 Dónde ver el Gran Premio de Las Vegas en vivo Los fanáticos argentinos podrán seguir la actividad del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 a través de Fox Sports y Disney+ Premium, con la cobertura de las prácticas, la clasificación y la carrera. La competencia representará otro desafío para Franco Colapinto, que intentará aprovechar las características del circuito estadounidense para conseguir un resultado positivo y cerrar la temporada con mejores sensaciones.