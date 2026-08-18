Franco Colapinto se mostró entusiasmado por el Gran Premio de Países Bajos: "Tengo el objetivo de volver al top 10" + Agregar ámbito en









El piloto argentino palpitó el fin de semana de carrera, luego del receso del verano europeo, y anticipó que el auto llevará actualizaciones durante la jornada.

Franco Colapinto confirmó que Alpine está apto para volver a la zona de puntos en esta segunda mitad de año de la Fórmula 1. @francolapinto

Franco Colapinto habló con la prensa en la previa del Gran Premio de Zandvoort, Países Bajos, y dejó en claro que a partir de ahora solo tienen que mejorar: “Va a ser interesante ver cómo es con el formato Sprint y necesitamos empezar bien desde el viernes por la mañana para encontrar ritmo y poder llevar el auto al límite desde temprano, con el objetivo de volver al top 10”, sentenció.

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Lo curioso de este fin de semana es que el formato sprint se pondrá a prueba por primera vez en la historia del circuito. Este modelo de carrera consiste en que se gira un tercio de la carrera del domingo. En este caso se harán 24 vueltas, de las 72 que se corren en la final, y además da menos puntos y se los otorgan solo a los ocho primeros.

Ante esto, Colapinto se mostró muy entusiasmado de volver a girar luego de cuatro semanas de receso: “Estoy realmente entusiasmado por volver a correr. Mis vacaciones empezaron un poco más tarde que las del resto porque estuve terminando el test de neumáticos Pirelli en Hungría, pero después de eso pude relajarme de verdad y recargar energías tras una primera mitad de temporada realmente intensa”, indicó.

Por otro lado, la temporada del argentino fue de mayor a menor en las últimas carreras. Su mejor posición se dio en la quinta carrera del año, en el Gran Premio de Canadá, en donde quedó en la sexta posición y sumó 8 puntos, mientras que en la última, en Hungría, quedó en la decimoquinta posición y no pudo llevarse ningun punto.

Colapinto, preparado para la segunda mitad del año en la F1. @francolapinto Respecto a su nivel individual y al del A-526, el pilarense dijo: “Terminamos un poco decepcionados, algo sobre lo que pude reflexionar, porque también demuestra cuánto hemos avanzado como equipo respecto de la posición en la que estábamos el año pasado. Estar ahora peleando por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores es realmente impresionante y todos queremos hacer un gran trabajo para asegurar ese resultado para el equipo”, aseguró.

Por último, se refirió a la comodidad y confianza que tiene en este circuito gracias a que tuvo la oportunidad de correr en Fórmula 2 y 3: “Todavía queda mucho camino por recorrer, así que tenemos que arrancar con el pie derecho este fin de semana en Zandvoort. Es un circuito que disfruto mucho y que recuerdo bien de mi época en las categorías formativas de monoplazas”, concluyó Colapinto. El director de Alpine comentó cómo utilizarán las actualizaciones En medio de los rumores de que Steve Nielsen y Colapinto no están con una gran sinergia, el británico habló con la prensa en la previa del Gran Premio sobre que esperan que el A-526 mejore en esta segunda parte del año gracias a las mejoras traídas para la duodécima fecha del campeonato. Steve Nielsen, el director de carrera de Alpine. “Tenemos algunas actualizaciones disponibles este fin de semana, las cuales probaremos en el coche durante las prácticas previas a la clasificación para la carrera Sprint. El plan es traer más mejoras a medida que podamos y con suerte será suficiente para ponernos en la lucha en pista para sumar la mayor cantidad de puntos posible”, concluyó Nielsen.