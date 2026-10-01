Franco Colapinto contó qué pasó después del choque en Bakú: su charla con Flavio Briatore y el cruce con Lando Norris

El argentino contó cómo se resolvió la situación dentro de Alpine, habló de las críticas que recibió y agradeció el respaldo de otros pilotos.

Franco Colapinto habló por primera vez en profundidad sobre las consecuencias del accidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán , donde quedaron fuera de carrera Pierre Gasly y Lando Norris. En la previa de su próximo compromiso, el argentino reveló cómo fueron las conversaciones internas en Alpine y respondió a las repercusiones que generó el episodio.

El piloto reconoció su responsabilidad por lo ocurrido, aunque descartó que atraviese su peor momento desde que llegó a la Fórmula 1. “No lo creo, hay momentos más complicados que otros siempre pero lo que importa es estar unidos, crecer y mejorar como piloto y persona. Ha sido uno de esos momentos donde aprendes” , sostuvo.

Uno de los principales interrogantes después del choque estaba relacionado con la reacción de Flavio Briatore , quien había anticipado la posibilidad de tomar fuertes medidas internas. Colapinto reconoció que existió enojo dentro de Alpine, pero aseguró que el episodio ya fue analizado y solucionado puertas adentro.

Alpine analizó internamente el choque que dejó fuera de carrera a sus dos pilotos.

“ Flavio es un gran líder y es de los mejores que he tenido, sabe manejar muy bien estas situaciones y hacer al equipo mejor. Siempre he creído en él en este aspecto”, señaló. Además, explicó que asumió inmediatamente la responsabilidad por la maniobra y que mantuvieron varias conversaciones dentro de la escudería.

Colapinto también rechazó las versiones que indicaban que el accidente podía poner en riesgo su lugar en la Fórmula 1: “Fui enseguida a trabajar a la fábrica y nuestros planes de futuro nunca cambiaron. Claro que Flavio estaba enfadado” , afirmó.

El argentino reconoció que el error tuvo consecuencias especialmente graves porque involucró a su compañero: “Fue un bloqueo, fue muy mala suerte llevarme a Pierre, a tu compañero, y a Lando, y crear todo esto. No puedes cambiar el pasado, lo hemos arreglado internamente y han sido todos muy comprensivos conmigo”, agregó.

La respuesta de Colapinto a Lando Norris tras sus críticas

El accidente también abrió una polémica con Lando Norris, quien después de la carrera llegó a pedir una suspensión para el argentino. Colapinto admitió que las declaraciones del británico lo sorprendieron, aunque consideró que estuvieron condicionadas por la tensión posterior al choque.

“Fue el calor del momento, sabe qué tipo de comentarios puede crear porque ha sido uno de los pilotos que más ha hablado de ‘hate’ en el pasado. Me sorprendió un poco lo que dijo pero enseguida se disculpó, se creó mucho ‘hate’”, explicó.

Lando Norris se disculpó con Colapinto por sus declaraciones posteriores a la carrera.

El argentino confirmó que ambos conversaron y dio por cerrado el conflicto con Norris: “Es una situación muy complicada con el mundo exterior y tenemos que mantener todo más para nosotros, está todo bien entre nosotros, hemos hablado”, sostuvo.

Colapinto habló del odio en redes sociales y defendió a los fanáticos argentinos

El piloto también aprovechó la repercusión del episodio para referirse a los mensajes agresivos que reciben los protagonistas de la Fórmula 1 en las redes sociales. Según explicó, se trata de una problemática que atraviesa a distintas comunidades de fanáticos.

“No todo viene siempre de los argentinos, no estoy de acuerdo con eso, son muy apasionados y siempre me apoyan mucho. Claro que a veces se equivocan pero viene de todas las ‘fanbase’, viene de todo el mundo”, señaló.

Colapinto aseguró que intenta mantenerse alejado de esos comentarios, aunque reconoció que pueden afectar tanto a pilotos como a otros deportistas: “No sabes lo que puedes crear escribiendo, somos todos sensibles, seres humanos”, advirtió.

El apoyo de Max Verstappen a Franco Colapinto después del choque

Entre las repercusiones que siguieron al accidente también apareció el respaldo de Max Verstappen y George Russell. Colapinto destacó especialmente la postura del neerlandés, quien relativizó la maniobra y recordó que otros pilotos atravesaron situaciones similares.

Max Verstappen respaldó al argentino tras las críticas que recibió.

“Max fue muy comprensivo, siempre lo ha sido, ha cometido errores y lo entiende, es un campeón y entiende estas situaciones”, aseguró el argentino.

Con el episodio de Bakú analizado puertas adentro, Colapinto aseguró que tanto él como Alpine decidieron dar vuelta la página y concentrarse en la próxima carrera: “Manejamos todo internamente y todo bien y positivo. Ya tengo ganas de esta carrera. Los momentos difíciles nos hacen más fuertes”, concluyó.