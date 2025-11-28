"Stranger Things": 11 datos curiosos de la quinta y última temporada de la serie de Netflix

La serie llega a su final con ocho episodios que cierran la historia y muestran un trabajo de producción clave para construir sus personajes, la atmósfera retro y el vínculo con los fans en todo el mundo.

La esperada temporada final de Stranger Things ya estrenó su primera tanda de capítulos en Netflix . Desde su estreno en julio de 2016, la creación de los hermanos Duffer, se convirtió rápidamente en una de las series más populares.

La serie llega a su final con ocho episodios que cierran la historia y muestran un trabajo de producción clave para construir sus personajes, la atmósfera retro y el vínculo con los fans en todo el mundo.

Cada vestuario se diseña en distintas versiones —limpio, sucio, con sangre, etc.— para garantizar continuidad durante el rodaje, que puede extenderse por meses. Por ejemplo, Dustin sigue usando su camiseta del club Hellfire en la temporada 5, pero ahora muestra desgaste real por el uso y los lavados.

Una de las tareas más complejas fue encontrar una variedad de vestuario de la época. Por ejemplo, la vestuarista Amy Parris encontró ocho de los suéteres de Mike en una tienda de segunda mano, pero cuando necesitaron más, tuvo que recrear los tejidos e incluso pintarlos para que coincidieran con los originales. Siguiendo la misma línea, algunos personajes contaron con zapatillas Nike personalizadas, como Erica, Eleven y Steve.

Maya Hawke solicitó que Robin, su personaje, usara una camiseta de Tom Waits, una campera de cuero y jeans para recrear una foto de la vida real de Winona Ryder (quien co-protagonizó la película de 1994 La dura realidad junto con su padre, Ethan Hawke). Will, por su parte, vuelve a usar el mismo tipo de zapatillas Adidas que tenía en la temporada 1 y también muchos atuendos en capas con camperas sin mangas que nos recuerdan a sus looks más icónicos de las temporadas pasadas.

4. Películas clásicas como fuente de inspiración

El corte de pelo de Will Byers se inspiró en Sebastian de la película La historia sin fin, y se mantuvo a lo largo de la serie para mostrar su estancamiento emocional. Recién en la temporada 5 su peinado evoluciona por primera vez. Caso similar para el cabello de Nancy, que se basó en la apariencia de Sigourney Weaver en Alien, y las coletas de Holly Wheeler, una referencia a personajes infantiles clásicos como Gertie de E.T.: El extraterrestre.

Stranger Things_S5_0012

5. Técnicas de los 80s

La encargada del departamento de maquillaje, Eryn Krueger Mekash, se inspiró en el anuario de secundaria de su esposo y recurrió a ideas y herramientas de la época: cepillos, bucleras y secadores de pelucas para lograr estilos auténticos, con un uso mínimo de alisadores. Así mismo, se usó el flequillo voluminoso, con capas y mucha textura que era muy popular en los ochenta, presente en varios personajes de esta temporada.

6. El secreto del pelo de Steve Harrington

El look de Steve vuelve a destacarse. Esta temporada tiene el cabello más largo atrás y se aplicó la técnica de secado “pata de gato” para lograr su forma característica.

7. Looks más naturales y sangre personalizada

El tono apocalíptico permitió mostrar a los personajes con una apariencia más realista y sencilla, lo que se tradujo en menos maquillaje y looks más desaliñados. En paralelo, se hicieron múltiples pruebas para crear un color de sangre que funcionara bien con la iluminación azul y roja de la serie, una indicación específica de los hermanos Duffer.

8. La transformación de Vecna

El actor Jamie Campbell Bower pasó cerca de 70 horas sentado en la silla del equipo de prótesis para convertirse en Vecna. Usó lentes de contacto y dentaduras a medida para permitir la máxima expresividad facial posible. Esta temporada, el tiempo de su transformación fue mucho menor ya que el equipo de efectos especiales de maquillaje, a cargo de Barrie Gower, quien trabajó con hasta cuatro personas colaborando en conjunto solo en la parte superior de su cuerpo. Para esta temporada, las prótesis de cara, hombros y manos se hicieron de cero, y el nuevo diseño incluyó quemaduras y cicatrices que muestran las secuelas de la temporada anterior.

9. La construcción de “El otro lado”

Para crear la atmósfera de "El otro lado" y sus enredaderas, se usaron alrededor de 44 km de tubos flotadores y 130 km de cuerda, y se fabricaron cerca de 84 km de tentáculos. Además, el departamento de arte fabricó enredaderas de hasta 4 metros de alto, que luego el equipo de VFX extendió digitalmente sobre árboles y edificios.

10. Búsqueda de utilería en ventas garage

Muchos elementos del set, en especial artefactos electrónicos como radios o productos de limpieza de los años ochenta, se encontraron en ventas de garage. La decoradora de set Jess Royal usó objetos reales para construir espacios auténticos y enfocados en los personajes.

11. Armas curiosas

En esta temporada, Mike usa un arma nueva: una pala cuya punta está envuelta con alambre de púas para imitar el bate que Steve usó en temporadas anteriores. Y si bien en todas las temporadas se usan lanzallamas, en todas ellas el diseño es diferente.

De qué trata la última temporada de Stranger Things

Otoño de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez.

Stranger Things 5 _ Tráiler oficial _ Netflix

Elenco de Stranger Things

El elenco incluye a Winona Ryder (“Joyce Byers”), David Harbour (“Jim Hopper”), Millie Bobby Brown (“Once”), Finn Wolfhard (“Mike Wheeler”), Gaten Matarazzo (“Dustin Henderson”), Caleb McLaughlin (“Lucas Sinclair”), Noah Schnapp (“Will Byers”), Sadie Sink (“Max Mayfield”), Natalia Dyer (“Nancy Wheeler”), Charlie Heaton (“Jonathan Byers”), Joe Keery (“Steve Harrington”), Maya Hawke (“Robin Buckley”), Priah Ferguson (“Erica Sinclair”), Brett Gelman (“Murray”), Jamie Campbell Bower (“Vecna”), Cara Buono (“Karen Wheeler”), Amybeth McNulty (“Vickie”), Nell Fisher (“Holly Wheeler”), Jake Connelly (“Derek Turnbow”), Alex Breaux (“teniente Akers”) y Linda Hamilton (“doctora Kay”).

Stranger Things 5 se estrenará en Netflix en tres fechas: el volumen 1 el 26 de noviembre (cuatro episodios), el volumen 2 el 25 de diciembre (tres episodios) y el final el 31 de diciembre, todos a las 10 PM ARG.