Fin de semana XXL: el sorpresivo feriado que se suma al 10 de octubre 2025

Después de un mes con pocos feriados, habrá varios afortunados que podrán disfrutar de un fin de semana extra largo.

Este fin de semana extra largo será ideal después de atravesar un mes con pocos feriados. Depositphotos

Atrás quedó septiembre, un mes que no tuvo muchos feriados para poder brindarle un descanso a las personas. Pero con la llegada de octubre, surge la posibilidad de que muchos afortunados puedan gozar de un fin de semana extra largo.

A nivel nacional, no se trabajará el viernes 10 de este mes, y a eso habrá varias personas que podrán combinar este día con el lunes 13, ya que decretará asueto en varios puntos del país. Así, surge una posibilidad única de tener varios días de tranquilidad para algunos trabajadores y estudiantes.

Feriados Descanso Este fin de semana extra largo se ve favorecido por el calendario nacional de feriados. Freepik

A qué se debe el feriado del 13 de octubre de 2025 El 10 de octubre ya formaba parte del calendario nacional de feriados, ya que corresponde al del 12 por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Pero también habrá varios afortunados que no trabajarán el lunes 13 de octubre.

Las siguientes localidades celebran ese lunes sus fiestas patronales: San Manuel del partido de Lobería, Paraje Villa Roch del partido de Tordillo, Garré de Guaminí, Urquiza en Pergamino y finalmente Gahan el Salto. Así, un grupo de personas podrán disfrutar de un fin de semana de cuatro días.

Cabe remarcar que en estos casos, los empleados públicos y estudiantes tienen asegurado el asueto. En el sector privado, deberán esperar a ver qué decisión tomarán sus empleadores, ya que de no aprobar el día no laborable, solo descansarán el viernes 10 de octubre. Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

