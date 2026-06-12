Quién es Paco, el nuevo oráculo que promete revolucionar el Mundial 2026 con sus pronósticos

La aparición de este nuevo anfibio despertó comparaciones con el legendario molusco que alcanzó la fama mundial durante el Mundial Sudáfrica 2010.

En el marco del inicio del Mundial 2026 , un animal comenzó a ganar popularidad en las redes sociales . De hecho, la expectativa se centra en que sea el sucesor espiritual del famoso pulpo Paul , que la rompió en Sudáfrica 2010 .

Se trata de Paco, un ajolote que fue presentado como el encargado de predecir algunos de los resultados del torneo y que ya realizó con éxito su primer pronóstico de cara al partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El video que rápidamente se viralizó muestra al anfibio dentro de una pecera eligiendo entre dos banderas ubicadas en extremos opuestos. Tras recorrer el espacio durante algunos segundos, Paco se inclinó por la bandera mexicana.

Paco el Ajolote ya tiene a su favorito para el partido inaugural de este jueves entre Sudáfrica y México #FIFAWorldCup #CDMX pic.twitter.com/3oT5N8p4Ho

Recordemos que en 2010, el pulpo Paul acertó todos los resultados y se convirtió en un verdadero fenómeno mediático.

Qué animal es Paco, el ajolote que se hizo viral antes del Mundial

El ajolote es un anfibio de México y una de las especies más emblemáticas del país. A diferencia de la mayoría de los anfibios, posee una característica única: puede alcanzar la madurez sexual sin completar la metamorfosis, conservando durante toda su vida rasgos propios de su etapa larvaria.

Además de su importancia biológica, el ajolote tiene un profundo valor cultural para México. Sin embargo, actualmente se encuentra en peligro crítico de extinción debido a la pérdida de hábitat, la contaminación, la introducción de especies invasoras y el tráfico ilegal.