Fue campeón con Independiente, se retiró del fútbol y terminó detenido tras un fuerte enfrentamiento

Fue clave para que el Rojo corte una racha negativa en el ámbito internacional y, junto a un excompañero, vivió un complicado momento con la Justicia.

Facundo Parra quedó en la memoria de los hinchas de Independiente por uno de los grandes festejos internacionales del club. El delantero tuvo dos ciclos en Avellaneda y construyó una extensa carrera en el fútbol , con pasos por Argentina y distintos equipos del exterior.

Surgido de Chacarita, también jugó en Atalanta de Italia y Asteras Tripolis de Grecia, entre otros clubes, antes de transitar sus últimos años en Sudamérica. Tras el retiro siguió ligado a la actividad, pero en 2026 volvió a ser noticia por un motivo inesperado: terminó detenido junto a otro exjugador del "Rojo" .

Independiente tenía una tarea complicada en la vuelta de la Copa Sudamericana 2010. Había perdido 2-0 frente a Goiás en Brasil y necesitaba remontar la serie en Avellaneda para quedarse con un título internacional, que se le negaba desde 1995.

Julián Velázquez abrió la cuenta, pero Rafael Moura puso rápidamente el empate. Entonces apareció Parra: marcó a los 27 y 34 minutos del primer tiempo y dejó el partido 3-1, resultado que igualó la serie y llevó la definición al suplementario.

No hubo más goles y todo quedó en manos de los penales. El delantero volvió a convertir, Independiente ganó la tanda por 5-3 y levantó la copa ante su gente . Con dos tantos durante los 90 minutos y otro desde los doce pasos, Parra terminó siendo uno de los nombres propios de aquella final.

Su vínculo con el club todavía tendría otro capítulo. Luego de una temporada en Atalanta regresó en 2013, con Independiente en la B Nacional, y formó parte del equipo que consiguió el ascenso a Primera en 2014.

Del césped a la representación de jugadores: la vida tras el retiro profesional

Parra siguió jugando durante otra década después de su segunda salida del "Rojo". Pasó por Asteras Tripolis, Atlético de Rafaela, Santa Cruz de Brasil, Agropecuario, Nacional de Paraguay, All Boys, Carlos Stein de Perú y Guaireña, entre otros, hasta cerrar su carrera en Juventud Unida de San Luis. El retiro llegó oficialmente el 12 de enero de 2024.

Dos años después ya estaba metido en otro proyecto. Junto a Hernán Fredes lanzó Footlife, una agencia de representación de futbolistas que comenzó a trabajar con 25 jugadores entre juveniles y profesionales.

El retiro no lo alejó demasiado del fútbol. La sociedad con Fredes mantuvo a ambos dentro del ambiente, aunque ahora dedicados al manejo de carreras deportivas desde otro lugar.

De compañeros de equipo a un insólito episodio con las fuerzas de seguridad

El 19 de mayo de 2026, Parra y Fredes circulaban en una Ford Ranger azul cuando fueron frenados en un control en la zona de avenida del Libertador y General Paz. El conductor no presentó la licencia correspondiente y la camioneta quedó retenida en el lugar.

Horas más tarde regresaron con otro juego de llaves, ingresaron al predio donde estaba el vehículo y uno de ellos intentó ponerlo en marcha pese a la orden de los efectivos. La situación terminó en un forcejeo y los dos fueron detenidos.

Parra sufrió una lesión en uno de sus brazos y tuvo que recibir atención médica. Los exfutbolistas pasaron la noche detenidos y recuperaron la libertad al día siguiente, aunque quedaron imputados por resistencia y desobediencia a la autoridad. Días más tarde dieron su versión del episodio, cuestionaron la actuación policial y denunciaron violencia durante el procedimiento.