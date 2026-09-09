Messi apunta a una nueva inversión y se convertiría en el principal accionista de un club español + Agregar ámbito en









El astro rosarino alcanzó un principio de acuerdo para adquirir la totalidad de las acciones de una institución de la segunda categoría de España.

Lionel Messi comprará un club de la segunda división de España con sede en Alicante. Inter Miami

Lionel Messi continúa ampliando su cartera de inversiones en el fútbol internacional. En las últimas horas, el campeón del mundo con la Selección argentina alcanzó un principio de acuerdo para adquirir la totalidad de las acciones del Club Deportivo Eldense, una institución de la segunda división de España.

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El astro rosarino ya poseé el Unión Esportiva Cornellá de la tercera categoría española, el Deportivo LSM en Uruguay junto a Luis Suárez y el Leones FC de Rosario que administra su familia en la Primera C aprobada por AFA. A eso se le suma a su presencia patrimonial en la estructura del Inter Miami.

La Pulga continúa ampliando su cartera de inversiones en el fútbol. Inter Miami El nuevo negocio de Messi en el fútbol Las negociaciones con la dirigencia del Eldense avanzaron en las últimas horas y la operación podría formalizarse una vez concluidos los trámites legales correspondientes. Aunque en un principio se especuló con la posible inclusión de sus excompañeros Carles Puyol y Andrés Iniesta en el proceso, el rosarino asumirá la titularidad total.

El alcalde de la ciudad, Rubén Alfaro, le confirmó al periódico Valle de Elda la existencia del preacuerdo. Además, destacó la relevancia del proyecto al señalar que el respaldo económico, deportivo e institucional convirtió a la institución en un proyecto atractivo para inversores como Messi.

La dirigencia del conjunto de Alicante confirmó la existencia de las negociaciones con el capitán del Inter Miami. Inter Miami De acuerdo con la información revelada por la Cadena Ser, la presidenta del club, Carolina Holguín Tafur, le había comunicado al municipio que recibió una oferta imposible de rechazar. Cabe resaltar que la institución había sido adquirida por un grupo inversor liderado por el empresario colombiano Juan Carlos Trujillo en octubre de 2025.

Cómo es el Club Deportivo Eldense La entidad con sede en la provincia de Alicante logró ascender tras terminar líder del grupo B en la Primera Federación. Sin embargo, el inicio en la segunda división no fue fácil y hasta terminó con la salida del entrenador Claudio Barragán. El equipo acumula dos derrotas frente a Almería y Leganés y dos empates ante Cádiz y Mallorca. El conjunto de Alicante atraviesa su regreso al fútbol profesional en la segunda división tras haber logrado el ascenso en la última temporada. CD Eldense A pesar de la interrupción del ciclo técnico, la institución expresó su agradecimiento hacia el entrenador destacando su compromiso y remarcaron que el hito del ascenso permitió al CD Eldense regresar al fútbol profesional. Mientras se espera el cierre definitivo del traspaso accionario a Lionel Messi, la dirigencia buscará reordenar el aspecto deportivo del equipo.