Qué es de la vida de José María Basanta, el subcampeón del mundo con la Selección Argentina

El jugador, una de los convocados de la Albiceleste en Brasil 2014, hace tiempo que colgó los botines y que se alejó del fútbol.

Basanta terminó siendo titular en uno de los partidos más importantes del Mundial 2024.

José María Basanta integró la Selección Argentina que llegó a la final del Mundial de Brasil 2014 y fue uno de los nombres menos esperados de aquella lista de Alejandro Sabella. Recordado por millones de hinchas, el defensor dejó el fútbol profesional en 2020 y, seis años más tarde, su día a día pasa por actividades bastante diferentes.

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Surgió de Estudiantes de La Plata , pasó por Olimpo , tuvo su etapa más extensa en Rayados de Monterrey y también jugó una temporada en Fiorentina . En 17 años como profesional disputó 478 partidos y convirtió 22 goles, antes de colgar los botines a los 36.

Basanta había debutado en la Selección un año antes del Mundial, pero su inclusión entre los 23 elegidos para viajar a Brasil sorprendió . No estaba entre los nombres más habituales del equipo y durante toda la fase de grupos esperó su oportunidad desde el banco.

El defensor argentino se convirtió en ídolo del Monterrey de México.

Su estreno mundialista llegó en los octavos contra Suiza . Sabella lo mandó a la cancha durante el tiempo suplementario, en donde Argentina terminó ganando 1-0, gracias al gol de Ángel Di María sobre el final.

En los cuartos le tocó una tarea bastante más complicada. Marcos Rojo estaba suspendido y Basanta, defensor central por naturaleza, tuvo que ocupar el lateral izquierdo frente a Bélgica. Jugó los 90 minutos en el triunfo por 1-0, que metió a Argentina entre los cuatro mejores del mundo después de 24 años, algo que no conseguía desde Italia 1990.

Para la semifinal contra Países Bajos volvió al banco de suplentes y tampoco ingresó en la final ante Alemania. Su participación en Brasil terminó con dos partidos jugados y un lugar dentro del plantel subcampeón del mundo.

Su etapa como profesional continuó hasta septiembre de 2020. Tras dejar Rayados de Monterrey se habló de una posible vuelta a Estudiantes, pero finalmente anunció que no seguiría jugando.

Fuera de las canchas empezó a dedicar cada vez más tiempo al campo y se metió en la actividad agropecuaria, especialmente en la producción ganadera. Actualmente figura entre los criadores adheridos a la Asociación Argentina de Criadores de Bonsmara, con actividad en Laguna Yema, Formosa.

Basanta acompañó como hincha a la selección Argentina en el último Mundial. Instagram de José María Basanta

La cría de ganado bovino Bonsmara: su nueva pasión

Basanta eligió trabajar con ganado Bonsmara, una raza desarrollada en Sudáfrica para soportar climas exigentes. Su creación comenzó a partir de estudios realizados desde 1937 y surgió del cruce de Afrikaner, Hereford y Shorthorn. Los primeros embriones llegaron a la Argentina en 1995.

El exjugador destacó entre sus principales cualidades la facilidad de parto, la alta fertilidad, el crecimiento a campo y la adaptación a temperaturas elevadas. También se caracteriza por su madurez temprana y su mansedumbre, condiciones que favorecieron su expansión en regiones cálidas, especialmente en el norte argentino.

Su establecimiento se encuentra en Laguna Yema, Formosa. La asociación de criadores registra productores en distintas provincias y lo ubica entre quienes trabajan actualmente con esta raza en el país.

El defensor central fue un hincha más durante la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá. Instagram de José María Basanta

Complejo de pádel y showbol: cómo se mantiene activo tras el retiro

El pádel también ocupa un lugar importante en su presente. Basanta lo practica con frecuencia y llevó ese interés a un proyecto propio con la construcción y apertura de un centro dedicado a esta disciplina.

La iniciativa va más allá de unas canchas para jugar entre amigos. En 2023 quedó registrada una sociedad integrada por el exdefensor cuyo objeto incluye la explotación de complejos deportivos, el alquiler de canchas de pádel y fútbol, gimnasio, entrenamientos y la organización de torneos y exhibiciones.

El showbol también lo llevó de nuevo a una cancha. Entre fines de 2025 y 2026 participó de dos encuentros entre exjugadores de Argentina y Brasil, donde compartió equipo con nombres como Andrés D'Alessandro y Mariano Pavone, mientras del otro lado aparecieron figuras como Romário y Felipe Melo.