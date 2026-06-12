La increíble reacción de Alfaro ante el llanto de un jugador de Paraguay en la previa del debut en el Mundial 2026

La Albirroja vuelve a la máxima cita tras 16 años de ausencia y una escena en conferencia reflejó el clima que atraviesa al plantel

La cuenta regresiva llegó a su fin para Paraguay . Después de una larga espera, la selección guaraní vuelve a disputar el Mundial 2026 y lo hace con una generación que logró cortar una sequía de 16 años sin presencia mundialista. En ese contexto, las emociones están a flor de piel.

A horas del estreno frente a Estados Unidos, una conferencia de prensa dejó una de las imágenes más comentadas de la jornada. El mediocampista Diego Gómez no pudo contener las lágrimas al hablar sobre lo que significa representar a su país en una cita de semejante magnitud.

La reacción de Gustavo Alfaro fue inmediata. El entrenador argentino acompañó el momento con un gesto que rápidamente se viralizó y que muchos interpretaron como el reflejo de un sentimiento compartido por todo el plantel paraguayo.

El episodio ocurrió durante la conferencia oficial previa al debut mundialista. Mientras respondía preguntas sobre el regreso de Paraguay a la Copa del Mundo, Diego Gómez comenzó a emocionarse al recordar el camino recorrido para conseguir la clasificación.

El volante, una de las piezas más importantes del equipo y actualmente futbolista del Brighton inglés, destacó el orgullo que representa vestir la camiseta albirroja en un torneo de esta magnitud. La carga emocional terminó superándolo y las lágrimas aparecieron frente a periodistas de todo el mundo.

Lejos de intentar cortar el momento, Alfaro decidió acompañarlo. El técnico tomó la palabra y expresó: "Es lo que sentimos todos", una frase que sintetizó el clima que rodea a una selección que volvió a ilusionar a su gente después de varios años de frustraciones.

La escena tuvo un impacto especial porque Paraguay atravesó un proceso complejo antes de lograr el boleto al Mundial. Durante gran parte de las Eliminatorias sudamericanas parecía difícil imaginar a la Albirroja entre los clasificados, pero la llegada de Alfaro cambió la dinámica del equipo y fortaleció el vínculo con los hinchas.

alfaro y diego gomez conferencia Captura de pantalla

El propio entrenador destacó en la previa que sus futbolistas ya habían conseguido algo importante al devolverle la ilusión al país. Según explicó, el grupo logró recuperar la identidad competitiva que históricamente caracterizó al fútbol paraguayo.

Gómez representa buena parte de esa renovación. Con apenas 23 años, se consolidó como uno de los referentes de la nueva camada y fue convocado como una de las figuras centrales de la lista mundialista. Su crecimiento en Europa y su protagonismo durante la clasificación lo transformaron en una de las caras visibles del proyecto.

Cuándo debuta Paraguay en el Mundial 2026

Paraguay hará su estreno en el Mundial 2026 este viernes 12 de junio frente a Estados Unidos, uno de los países anfitriones del torneo. El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles y marcará el regreso oficial de la Albirroja a la competencia mundialista después de su participación en Sudáfrica 2010.

El conjunto dirigido por Alfaro integra el Grupo D junto a Estados Unidos, Turquía y Australia. Tras el debut ante los norteamericanos, enfrentará a Turquía el 19 de junio y cerrará la fase inicial contra Australia el 25 del mismo mes.

Gustavo Alfaro

En la previa, el entrenador fue claro respecto de los objetivos del equipo. Si bien reconoció la importancia histórica de haber vuelto al torneo, remarcó que Paraguay no llegó solamente para participar. "No estamos aquí para formar parte del Mundial", sostuvo, dejando en evidencia la ambición de una selección que pretende ser protagonista.