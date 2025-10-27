Fórmula 1: la aclaración oficial sobre la maniobra que complicó a Franco Colapinto en el GP de México

El piloto argentino no tuvo un buen rendimiento en el circuito Hermanos Rodríguez, al que se le sumó un auto de seguridad que le impidió pasar a su compañero

Franco Colapinto no tuvo una buena carrera y el auto de seguridad por el incidente de Sainz complico su jugada.

La Fórmula 1 emitió un comunicado oficial para explicar la intervención del auto de seguridad virtual en la vuelta 70 del Gran Premio de México , una decisión que afectó directamente a Franco Colapinto . El piloto argentino perdió la oportunidad de superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly , en los momentos finales de la carrera.

Según la cuenta oficial de la categoría en X (antes Twitter), el Virtual Safety Car (VSC) se activó debido a un incidente con Carlos Sainz . "El piloto español hizo un trompo y quedó detenido en la curva 14. El auto comenzó a echar humo, lo que obligó a los comisarios a ingresar a la pista" , detalló el comunicado. Esta situación generó la necesidad de neutralizar la carrera y evitó que Colapinto concretara el adelantamiento.

Carlos Sainz enfrentó una jornada complicada en el Autódromo Hermanos Rodríguez . El piloto de Aston Martin sufrió un trompo en la curva 14, que lo dejó inmovilizado en la pista. El humo proveniente de su monoplaza obligó a la intervención de los comisarios, lo que derivó en la activación del VSC y alteró el desarrollo de la carrera.

Sainz ya arrastraba cinco posiciones de penalización desde el GP de Estados Unidos y partió desde el puesto 12 en México. Durante la carrera, tuvo problemas con el limitador de velocidad en los boxes , lo que le valió una sanción de cinco segundos por exceder el límite permitido.

"Hoy pasó de todo. Hubo un choque múltiple en la Curva 1 entre Fernando Alonso, Esteban Ocon, yo y un piloto de Racing Bulls" , explicó el español. Además, mencionó que los sensores de velocidad fallaron , lo que generó penalizaciones adicionales cada vez que ingresaba a boxes.

El piloto madrileño reconoció que, cuando tuvo aire limpio, el rendimiento del auto mejoró. Sin embargo, los problemas técnicos y las sanciones condicionaron su desempeño. "La penalización de ayer, salir más atrás y el incidente en la Curva 1 me perjudicaron", afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1982607205347250392?t=M-fPuXLtqPcN_1EgsjAkVQ&s=19&partner=&hide_thread=false Why the Virtual Safety Car was used on Lap 70 in Mexico...



Carlos Sainz spun and stopped at Turn 14 and the car began smoking, meaning marshals would need to enter the track causing a VSC to be deployed #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/WspBSb8Zyz — Formula 1 (@F1) October 27, 2025

Las declaraciones de Franco Colapinto luego de la carrera en México

Franco Colapinto expresó su frustración tras finalizar en el puesto 16 en el GP de México. El piloto argentino criticó la estrategia del equipo y el bajo rendimiento de su Alpine. "Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip", declaró, en referencia a la falta de adherencia de los neumáticos duros en la primera parte de la carrera.

Colapinto también señaló los problemas con su compañero de equipo. "Si no hubiera salido el Virtual Safety Car, estoy seguro de que adelantaba a Gasly", aseguró. Además, criticó al piloto de Aston Martin, Lance Stroll, por un incidente en la primera vuelta que lo obligó a salirse de la pista. "Nunca mira los espejos y siempre hace lo mismo", afirmó.

A pesar de los resultados adversos, el piloto argentino miró con optimismo el próximo Gran Premio de Brasil, que se disputará el 9 de noviembre. "Es mi Gran Premio de casa. Tengo muchas ganas de ir y disfrutar con la gente", expresó. Aunque reconoció que "el equipo no tuvo ritmo", prometió trabajar para mejorar y darle un buen resultado a los fanáticos. "Lo bueno es que peor no se puede ir", concluyó con ironía.