Fútbol español: Jenni Hermoso reveló que recibió amenazas luego de denunciar a Rubiales

La futbolista española Jenni Hermoso atravesó , luego de consagrarse campeona del Mundo, uno de los episodios más repudiables del mundo deportivo en el último tiempo . El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le dio un beso sin su consentimiento en medio de la ceremonia de premiación. A partir de este hecho, el caso cobró relevancia internacional y la jugadora dejó de ser el centro de la atención por sus méritos deportivos sino por el accionar del dirigente que, tiempo después, fue destituido de su cargo. "He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué , que no había elegido ni premeditado", apuntó Hermoso.

Por primera vez desde la final de la Copa del Mundo , el pasado 20 de agosto, la jugadora del Pachuca se refirió al hecho en una entrevista para la revista "GQ" tras haber sido distinguida como "Mujer GQ del año" y denunció: " He llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca ".

Expresó que "contarlo una y otra vez" le estaba "haciendo mucho daño" pero continuaba hablando del tema para "soltar de alguna manera". "Sigo trabajando en ello con mi psicóloga. Para mí, la salud mental es tan importante como el entrenamiento diario, como las horas que tengo que dormir para salir al campo. Gracias a ella me siento fuerte y no estoy derrumbada o pensando en no querer jugar más al fútbol ", reveló Hermoso sobre su presente luego de las amenazas y sobreexposición mediática que sufrió en los últimos meses.

"Nosotras, en el fútbol, hemos vivido en primera persona la lucha por la igualdad. Nos han llamado caprichosas. Siempre se ha dicho que queríamos cobrar igual que los chicos y no era verdad. Me da mucha rabia que digan que el fútbol femenino no genera tanto como el masculino. Obviamente lo sabemos y nunca hemos pedido cobrar como ellos. Simplemente queríamos lo más básico: tener un salario mínimo, que se nos respetara y se nos diera la oportunidad de poder hacer algo muy grande. En cuanto la hemos tenido, hemos ganado un campeonato del mundo".

En ese sentido, aseguró que a lo largo de su carrera no sólo intentó dejar a "España en lo más alto" sino que por sobre todas las cosas buscó ser recordada "como alguien que intentó que muchas mentalidades cambien".

Al volver a referirse al episodio de Rubiales, agradeció todo el apoyo que recibió aunque consideró que los jugadores hombres se expresaran más abiertamente sobre el tema: "Entiendo que cada uno piense como piense y a mí también me encantaría poder centrarme solo en mi deporte, pero cuando ves situaciones injustas, tienes que estar de un lado o de otro. La gente me odiará o me querrá, pero tengo mi manera de pensar y no me importa decirlo abiertamente: el apoyo de ellos no sé si hubiera hecho todo más sencillo, pero desde luego nos hubiera ayudado mucho".

El regreso de Jenni Hermoso a la Selección española

Tras la salida de Jorge Vilda como entrenador de la Selección española, Montse Tomé quedó a cargo del equipo aunque en primera instancia no convocó a Hermoso para disputar los primeros partidos después de consagrarse en el Mundial 2023 a pesar de ser una de las principales figuras.

Para la segunda concentración sí fue llamada y recordó cómo vivió el regreso: "Fue un día bastante duro, volvía después de todo lo ocurrido. Tampoco había visto a mis compañeras, ni me había puesto la ropa de la selección, ni la camiseta con la estrella. Salí de casa tranquila, luego tuve algún bajón, pero en general trato de estar contenta. Para una futbolista, no hay nada más bonito que poder jugar para su país", aseguró.