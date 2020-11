Vuelve el fútbol femenino: AFA informó cómo será el formato del torneo

En la primera fase, entonces, serán tres zonas de cuatro equipos cada una y la restante de cinco clubes, donde se enfrentarán a una sola rueda de partidos.

Los dos primeros equipos de cada una de las zonas clasificarán a las instancias de cuartos de final, con el siguiente entrecruzamiento: 1° Zona A vs 2° Zona B; 1° Zona B vs 2° Zona A; 1° Zona C vs 2° Zona D; 1° Zona D vs 2° Zona C.

Esta instancia se disputará a un solo partido en la cancha del equipo ubicado en el primer puesto de cada una de las zonas, con penales en caso de empate. De ahí saldrán las semifinalistas y luego la final.

En abril pasado, la AFA resolvió dar por finalizado el primer torneo profesional femenino sin campeón ni descensos y con Boca como clasificado a la Copa Libertadores que iba a ser en Chile, y luego fue cancelada.

Por esa razón, el ganador de este torneo de Transición -tal como fue denominado- logrará medio cupo a la Copa Libertadores 2021, que dirimirá con el campeón del campeonato 2021.