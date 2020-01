Barcelona tuvo un caída inesperada y ahora la cima está en peligro

Los goles del conjunto ganador fueron de Jordi Alba (3m. ST), en contra, y el delantero uruguayo Maximiliano Gómez (38m. ST).

Además, el arquero de la visita, Marc-André ter Stegen, le tapó un penal a Gómez, a los 11 minutos del primer tiempo.

@valenciacf hadn't beaten FC Barcelona in Mestalla in #LaLigaSantander for 13 years. The bats are flying high tonight! •¡El #Valencia llevaba 13 años sin ganar al FC Barcelona en Mestalla en #LaLigaSantander! ✨•#LaLiga #Football #Goals