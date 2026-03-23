Una ley para el Mundial 2026: cuál es el nuevo debate en Estados Unidos

Desde el senado estadounidense impulsan una medida que podría aliviar el gran drama que amenaza la organización de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 aspira a ser la edición más ambiciosa del torneo que se haya visto en toda su historia. Si bien la idea de la FIFA es que todo salga bien de principio a fin, en la previa suma varios dolores de cabeza ajenos al fútbol por la tensión que se vive en Medio Oriente.

En un principio se pensaba que el máximo organismo que regula el deporte rey tenía en mente hacer algunos cambios, avisó que no son viables debido a que ya se delineó toda la organización de la competencia. Por esto, el nuevo temor de Gianni Infantino pasa por un posible boicot y el plan para salvar a la Copa del Mundo de verse suspendida, impulsado por algunos políticos norteamericanos.

La congresista estadounidense Nellie Pou , junto a sus compañeros LaMonica McIver y Eric Swalwell , presentaron un proyecto al que titularon "Ley para Salvar la Copa del Mundo", que se llevará a cabo en su país, México y Canadá. ¿En qué consiste y por qué se creó?

La senadora ha propuesto una solución para evitar un gran drama que temen en la FIFA.

Su principal función es no aplicar fondos federales para los controles migratorios dentro de un radio de una milla de cualquier partido o fan fest, medida que regirá hasta el 19 de julio, día en el que, en el MetLife Stadium de New Jersey, se disputará la gran final que definirá al campeón del fútbol de selecciones.

Esto dejaría en jaque a ICE , el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que está acusado de ejercer su poder de manera desmedida y de generar una fuerte tensión en Estados Unidos ante denuncias de abusos por parte de este organismo. Así, se evitaría que los fanáticos sean acosados por estos oficiales, quienes suelen aplicar medidas represivas contra los inmigrantes.

Este escenario tiene mucho que ver con la tensión que vive Estados Unidos ante la llegada de la delegación de Irán. Su público podría verse apuntado por este grupo en particular, ya que incluso su plantel, dirigentes y cuerpo técnico presentan problemas para validar sus visas de cara al Mundial 2026.

Trump Infantino Mundial 2026 Mandel NGAN - Pool/Getty Images Hay mucha preocupación por la situación entre Medio Oriente y Estados Unidos. Mandel NGAN - Pool/Getty Images

Irán - Estados Unidos: el conflicto que podría afectar el Mundial 2026

El principal motor para aprobar esta ley es poder garantizar que los iraníes tengan seguridad en un contexto más que sensible. Con el sorteo ya realizado y mucho antes de que estalle el conflicto bélico, se sabía que los asiáticos disputarían sus tres partidos correspondientes a la fase de grupos en territorio norteamericano.

Irán integraría el Grupo G del Mundial 2026, con el debut ante Nueva Zelanda programado para el 15 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, misma sede que albergará el choque ante Bélgica el 21. Finalmente, el 27 se trasladarían al Lumen Field de Seattle para cerrar su participación en esta fase ante Egipto.

Copa del Mundo Mundial 2026 Alex Wong/Getty Images Infantino no quiere que Irán dispute sus partidos en México. Alex Wong/Getty Images

El boicot preparado para la Copa del Mundo

El otro gran problema que preocupa no solo a Estados Unidos, sino también a la FIFA, es el boicot que amenaza con realizar la Federación Iraní de Fútbol. A pesar de los rumores que señalaban una posible baja, finalmente confirmaron su presencia en el Mundial 2026.

Aunque quedó lejos la intención de la FFIRI de trasladar sus partidos a México, Gianni Infantino ya dejó en claro que esto es casi imposible. Ante este escenario, la postura desde la organización asiática es clara: “Nos prepararemos para el Mundial. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no al Mundial”, explicó Mehdi Taj, presidente de la entidad.

¿Qué hará exactamente la Federación Iraní de Fútbol? Hasta el momento, se desconoce qué medidas podrían llegar a tomar, e incluso se especula que podrían significarle una grave sanción por parte de la FIFA. Lo único cierto es que, así como en Medio Oriente no hay paz, tampoco se espera que esta aparezca durante el Mundial 2026.