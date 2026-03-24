Mundial 2026: la increíble diferencia entre la preparación de Argentina y el resto de los candidatos

A diferencia de sus máximos rivales a la hora de revalidar la corona, la Albiceleste tendrá algunos dramas si se llega a comparar con los candidatos.

La Selección Argentina tiene todo listo para dar el último paso en su preparación para el Mundial 2026 . Con una lista con varias figuras que se destacan en el fútbol europeo, los dirigidos por Lionel Scaloni afrontarán los últimos amistosos previos al inicio de la Copa del Mundo.

En este contexto, la Albiceleste ha recibido varias críticas por los rivales que enfrentará en la fecha FIFA de marzo luego de la cancelación de la Finalissima ante España: será ante combinados africanos y ambos juegos se disputarán en La Bombonera. Se trata de equipos muy diferentes a los que se medirán los demás candidatos.

Después de la negativa de equipos de Centroamérica como Guatemala y El Salvador, finalmente la Selección Argentina disputará en el Alberto J. Armando sus últimas presentaciones en casa antes del inicio del certamen, donde buscará revalidar el título que consiguió en Qatar en 2022.

El primer choque será el viernes 27 de marzo ante Mauritania, 110º del ranking FIFA , y cuatro días después, también en La Bombonera, chocará ante Zambia, 91º en el listado mencionado anteriormente. Ante este panorama, se abren varios interrogantes, ya que se considera que son rivales menores, incluso si se los compara con España, quien debía ser el oponente a vencer en estas jornadas.

La Furia Roja, otro de los máximos candidatos a quedarse con el Mundial 2026, también tuvo que modificar su calendario al quedarse sin la Finalissima. El primer choque de los de Luis de la Fuente será ante Serbia y luego cerrará su participación en la fecha FIFA midiéndose frente a la Egipto de Mohamed Salah. Ambos encuentros son contra selecciones que le sacan más de 60 puestos a los rivales que tendrá el combinado de Lionel Scaloni.

Scaloni Aimar Selección Argentina Carmen Mandato/Getty Images Argentina se medirá el 27 de marzo ante Mauritania y el 31 frente a Zambia. Carmen Mandato/Getty Images

Los españoles llegan en un gran momento, ya que son los recientes campeones de Europa y vienen de llegar a la final de la UEFA Nations League, el torneo que priva al resto de federaciones de preparar choques amistosos ante el resto de Europa. En este marco, da la sensación de que Argentina marcha con desventaja, aunque no es un hecho que marque un precedente.

Sin ir más lejos, en la previa de Sudáfrica 2010, los dirigidos en ese entonces por Diego Maradona se midieron ante Alemania, también en marzo, y la superaron por 1 a 0. Ya en la Copa del Mundo y por los cuartos de final, la historia fue completamente distinta: con una contundente actuación de los teutones, fue caída por 0-4 y el fin de la ilusión para los que comandaba Pelusa.

Qué harán Francia y Brasil, dos fuertes candidatos

Además de Argentina y España, hay combinados que también gozan del mismo papel de candidatos para este Mundial 2026. Tanto en el fútbol europeo como sudamericano habitan combinados nacionales de enorme jerarquía individual o gran trabajo colectivo, y aprovecharán esto para intentar arruinar el bicampeonato del actual campeón o la chance de que la Furia Roja consiga su segunda estrella.

Brasil, con Carlo Ancelotti a la cabeza y sin Neymar entre sus convocados, se medirá cara a cara con Francia. Este duelo de altísimo vuelo garantiza un choque para ver a dos grandes compañeros en el Real Madrid enfrentarse: por un lado, el intratable y polémico Vinicius Jr., mientras que en la otra mitad de la cancha estará Kylian Mbappé, el goleador que sueña con sumar la tercera estrella en el escudo de los Les Blues.

España Eurocopa Lars Baron/Getty Images Los campeones de Europa tendrán dos duelos amistosos en las mismas fechas que Argentina, después de cancelar la Finalissima. Lars Baron/Getty Images

Luego de este choque, los europeos volverán a tener un rival sudamericano, ya que tienen pautado un duelo ante la Colombia de James Rodríguez y Luis Díaz. Por su parte, la Canarinha tendrá un partido más que especial: se medirá ante Croacia, una de las grandes sorpresas de las últimas ediciones de la Copa del Mundo, y que marcará un choque más que apasionante para la verdeamarela, quien ha sido el blanco de muchas críticas por el pobre desempeño que mostró en las Eliminatorias Conmebol.