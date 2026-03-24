La polémica de un jugador de Flamengo con Chappell Roan: todas las versiones del incidente con la cantante del momento

El fútbol y la música sumaron un nuevo episodio en conjunto, aunque esta vez esta historia terminó en un escándalo pocas veces visto en esta parte del continente.

Una verdadera polémica ha mezclado el fútbol sudamericano, Hollywood y un festival de gran magnitud musical como lo es el Lollapalooza. Algo que nadie esperaba pero que, en las últimas horas, generó un escándalo de enorme magnitud en Brasil e involucró a la artista del momento, una figura de renombre y un actor muy conocido.

Es que la publicación de Jorginho , quien criticó la mala reacción de la seguridad de la cantante Chappell Roan con su hijastra, cuyo padre es una estrella del cine, causó un gran revuelo en las redes sociales. Ahora, la cantautora es el blanco de las críticas después de que el jugador del Flamengo exponga la situación en su cuenta de Instagram.

El campeón de la Champions con el Chelsea y la Copa Libertadores con Flamengo relató cómo su hijastra sufrió un desafortunado encuentro al estar en el mismo hotel que la reconocida artista. Según el relato del también ganador de la Eurocopa con Italia, la niña no tuvo ningún accionar invasivo hacia la privacidad de la compositora.

"Mi hija, como cualquier niña, la reconoció, se emocionó y quiso asegurarse de que fuera ella", explicó el crack del Mengao. "Y saben qué es lo peor: ni siquiera se acercó . Simplemente pasó por la mesa de la cantante, miró para confirmar que era ella", siguió el relato del jugador, quien dejó en claro que la jovencita: " sonrió y regresó a la mesa con su madre . No dijo nada, no pidió nada“.

“Lo que sucedió después fue completamente desproporcionado", anticipó el brasileño naturalizado italiano, ya que "Un guardia de seguridad corpulento se acercó a su mesa mientras aún desayunaban y comenzó a hablarles de forma extremadamente agresiva a mi esposa y a mi hija".

Este incómodo momento que atravesó su hijastra, producto de la pasada relación de su esposa y el reconocido actor Jude Law, provocó un gran malestar en la niña: "mi hija de 11 años lloraba desconsoladamente en la mesa", además de señalar que estaba "aterrorizada" por el mal momento.

La promesa del alcalde de Río de Janeiro

Tal fue la escalada del conflicto que hubo voces desde muchos rincones del país vecino. Las redes sociales no fueron los únicos espacios agitados por la reacción de la seguridad de Chappell Roan.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavalieri, tomó medidas tras lo ocurrido y lo anunció en su cuenta de X (ex Twitter). "Quiero dejar claro que mientras yo esté al mando de nuestra ciudad, esta chica Chappell Roan jamás actuará en Todo Mundo no Rio", además de detallar que dudaría que otra figura de la música como Shakira nunca tendría este tipo de accionar.

Justamente, la colombiana será la headliner de este festival gratuito que se celebra en Copacabana, quien ya tuvo a figuras como Madonna y Lady Gaga en ediciones anteriores. Además, el mandamás de la ciudad brasileña anunció que la niña será una invitada de lujo en el evento que atraerá a millones de espectadores a las playas cariocas.

Eduardo Río de Janeiro Agência O Globo Agência O Globo

La versión de la cantante tras la acusación

Más allá de las palabras de Jorginho y del alcalde de Río de Janeiro, también estuvo la defensa por parte de la compositora norteamericana. Después de recibir una lluvia de insultos en sus distintas cuentas tras su participación en el Lollapalooza, Chappell Roan se defendió y explicó su visión del hecho.

“No le pedí al guardia de seguridad que se acercara a hablar con esta madre y su hija”, explicó la artista. Además, se encargó de aclarar que: "No odio a las personas que son fans de mi música, no odio a los niños”, un relato que se alimentó en distintas plataformas, donde muchos se enojaron con ella tras la acusación de la figura del fútbol brasileño.

Embed - Chappell Roan responde a polemica con nina en Brasil tras acusacion

“Esto es una locura, lo siento por la madre y su niña”, sentenció Roan, quien no pudo dejar de remarcar que "me pone muy triste que asuman que reaccionaría así en una situación” ¿Habrá reconciliación entre Jorginho y la artista del momento?