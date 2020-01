Central le exigirá una aclaración formal a Ortigoza por sus polémicos dichos

"Salimos a hablar porque es una acusación demasiado grave. Va a haber una comunicación formal para que por favor aclare o ratifique esta acción o comentario", manifestó Di Pollina en declaraciones a Radio 2 de Rosario.

Ortigoza, en una entrevista con el diario Clarín, reveló que un dirigente de Rosario Central le pidió "ir para atrás" en un partido.

"Es muy grave el comentario. No queremos entrar en la polémica", agregó el mandatario "canalla", que insistió en la necesidad de una aclaración por parte del flamante refuerzo de Estudiantes de Río Cuarto, de la Primera Nacional.

"Tenemos que pedirle la aclaración a él, porque es quedar metido en un rumor, una situación tan grave no la podemos permitir", concluyó.

También contraatacó Cocca

El entrenador "canalla", Diego Cocca, respondió las acusaciones de Ortigoza, quien lo tildó de "mala persona" y negó que su equipo haya ido a menos en un partido de la edición pasada de la Superliga.

"Ortigoza tiene jerarquía, es un jugador importante, pero confunde lo de mala persona porque lo puse poco. Yo hablé con él en un vestuario, no fui por atrás, pero decidió ventilarlo. No tiene fundamentos para decir que soy una mala persona", manifestó Cocca en diálogo con TyC Sports.

"Está perjudicando mi imagen sin argumentos. Le expliqué en su momento porqué estaba yendo al banco. Jamás le faltamos el respeto, pero no me daba lo que necesitaba. Yo era el entrenador y tenía que acatar; no me conoce y yo tampoco lo conozco", indicó el ex DT de Racing Club.

Respecto a la versión del volante sobre un pedido de ir para atrás, el DT argumentó: "Imagino que debe tener pruebas. Jamás estaría en un club donde se diga que hay que ir para atrás. Nosotros siempre salimos a buscar los tres puntos, no lo concibo de otra manera y ningún dirigente me dijo nada, si a él le pasó, que lo fundamente".