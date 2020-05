Chiellini atacó con dureza en su libro a Balotelli, pero la TV italiana logró que hicieran las paces

El programa de TV "Las Ienas" estuvo a cargo del acercamiento entre Chiellini y Balotelli, quienes protagonizaron una videollamada que será emitida por Italia1 y a la cual ANSA tuvo acceso por anticipado.

En un anticipo del libro que saldrá a la venta próximamente se lee que Chiellini escribió que "Balotelli es una persona negativa que no tiene ningún respeto por el grupo".

"En la Copa Confederaciones de 2013 no dio ninguna mano y yo le habría dado dos bofetadas, se las merecía", agregó el zaguero de 35 años sobre "SuperMario".

"Es la primera vez en mi vida que el lío lo hiciste vos y no yo”, afirma Balotelli a Chiellini, quien respondió con ironía que sentía “envidia” porque, aseguró, "¡en la vida hay que equivocarse para mejorar!".

"Ahora yo soy perfecto", respondió también en tono jocoso el delantero, quien igualmente aclaró que "ya les había dicho que nunca hubo guerra" con Chiellini.

En cambio, el zaguero reconoció que "hubo roces" y se comprometió ante el delantero del Brescia a decirle "más adelante y en persona" las cosas que figuran en el libro.

Le Iene on Twitter STASERA A LE IENE: CHIELLINI-BALOTELLI

Lo scontro tra @FinallyMario e @chiellini ha occupato le prime pagine dei giornali: saranno riusciti @Stefano_Corti85 e @Onnis4president a riportare il sereno? Scopritelo a #LeIene dalle 21.10 su Italia1 pic.twitter.com/nhYgodAOqM — Le Iene (@redazioneiene) May 12, 2020

"Lo lamento pero algo debía decir, Mario. Estaba indeciso de incluirlo, pero no contar nada es feo, me parecía falso e hipócrita. Me guardo los pormenores", aclaró Chiellini.

"Espero el libro, pero arranca las páginas en las que hablas de mí!", insistió un sonriente Balotelli, quien a través del programa de TV envió una camiseta autografiada a Chiellini, a quien le dedicó además un mensaje especial.

"Aunque inesperadamente me clavaste un puñal por la espalda, te quiero mucho, abrazo grande!", se lee en la camiseta que Balotelli regaló a Chiellini, quien se mostró confiado en un eventual retorno del delantero a la "Azzurra".

"Mamma mia muchachos, sería un placer! Yo no tengo ningún problema!", aseguró Chiellini, quien garantizó a Balotelli que conservará la camiseta.