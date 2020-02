Elizondo: "Los clubes ya no cobran más en las cuevas y los fondos se le depositan mes a mes en cuentas bancarias"

"No se charla en las reuniones de la Superliga, ni siquiera en la última del miércoles pasado. La definición de si tiene que existir o no es de los clubes que la componen", afirmó en declaraciones al programa "La Oral Deportiva", por Radio Rivadavia.

"Hablo con todos y ninguno me lo dice a mí o en una reunión de Comité Ejecutivo. ¿Que tenemos errores y podemos mejorar? Como todo el mundo; ¿que vivimos en un contexto complicado del país? Sí; ¿que podemos mejorar , como todo el mundo; ¿que podríamos generar más recursos?, seguro; pero en ningún caso es 'esto no me gusta y hay que romperlo'", sostuvo.

Radio Rivadavia on Twitter Mariano Elizondo en la #OralDeportiva "El tema de las asociaciones anónimas nunca se trató, ni hubo bajada de línea desde el gobierno" — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) February 21, 2020

Según un proyecto, que todavía puede sufrir algunas modificaciones, la decisión dirigencial de los clubes de Primera División de disolver la Superliga está tomada, luego de contar con el apoyo de River, el único grande que todavía la sostenía.

Incluso, la decisión podría ir por encima de una votación en una Asamblea Ordinaria, en la que se necesitará tres cuartas partes de los votos, porque en caso de que no se consigan los sufragios (hoy se especula que están), AFA considera que "la ejecución del presente proyecto requiere rescindir unilateralmente y/o resolver los términos del contrato de colaboración suscripto por AFA y SAF el 27 de julio de 2016".

Los pasos a seguir serán los siguientes: en alguna reunión venidera de Comité Ejecutivo de AFA, se llamará a Asamblea Extraordinaria, con 30 días de anticipación, tal como se encuentra establecido por reglamento.

El objetivo será modificar el estatuto, para que se accione la desaparición del ente que hoy conduce el fútbol de la máxima categoría.

En la actualidad, hay 46 integrantes en la Asamblea Ordinaria: 24 pertenecientes a la AFA en sí, que votarán de manera unánime, y 22 representantes de la Primera División, la mayoría distanciados con la Superliga.

Con 35 sufragios a favor, alcanzará para que la SAF vuelva a la órbita de AFA, que derivará en su mudanza de nuevo a Viamonte (sus actuales oficinas están en Puerto Madero) y que su CEO, Mariano Elizondo -quien asumió sin ser dirigente de fútbol-, deje el cargo.

"Por haber trabajado con Tinelli en otro ámbito conocí a muchos dirigentes y me propusieron a mí en las elecciones que hubo. Hoy soy el presidente, pero hay representantes de muchos clubes, es el refugio de los 24 que integran la Primera División", recordó Elizondo sobre su llegada a la Superliga.

Por último, respondió las críticas por las programaciones de partidos que realizaron algunos equipos, principalmente Lanús y su encuentro con Estudiantes de La Plata.

"Habitualmente lo que pasa es que en el caso particular de Lanús juega contra Estudiantes, que no puede jugar lunes y miércoles, porque el reglamento que aprobaron los dirigentes no lo permite por las horas y días de descanso. Entonces, Lanús juega miércoles afuera y domingo, mientras que Estudiantes lo hace un domingo y el miércoles posterior. Es el mismo descanso que tiene Boca o River", explicó.

"Cuando llegamos en 2017, no se sabía cuando jugaba cada equipo. Hoy se establece con anterioridad todo el calendario", destacó el directivo, dando cuenta además de un avance sobre la "profesionalización" del máximo torneo argentino.

Además, Elizondo aseguró que "los clubes ya no cobran más en las cuevas y los fondos se le depositan mes a mes en cuentas bancarias", en relación a cuando dependían de la AFA.

El máximo dirigente de la Superliga remarcó los logros en materia financiera, especialmente en el reparto de fondos: "En esta temporada vamos a repartir $6.500 millones, $700 millones son de sponsors que antes no recibían. Se reparte en partes iguales, hay clubes que cobran 100% más que el año pasado y no son los más grandes".