La liga española sale de la cuarentena y vuelve el fútbol

"Empezaremos, si Dios quiere, el día 11 de junio. Esperemos que Madrid y Barcelona pasen a Fase 2, que es donde se puede", aseguró Tebas.

"Hay más de 130 personas de LaLiga trabajando para que todo pueda hacerse de una forma nueva. Viajes, organización, todo", expresó.

En una mesa redonda online titulada "El deporte que viene" organizada por Marca, Tebas añadió: "Estamos preparados y lo importantes será el día que terminemos la competición. Empezará la próxima el 12 de septiembre".

Además Tebas defendió la postura de querer que el fútbol regrese cuanto antes en beneficio de la economía pese a las numerosas críticas recibidas.

En ese sentido dijo: "Es importante que la desgracia de la pandemia no genere después una desgracia económica. Hay mucha demagogia: no voy a recordad todo lo que hemos tenido que oír de que no tenemos corazón y cosas así. La industria es muy importante, generamos el 1,37% del PIB, más de 185.000 empleos directos, miles de medios de comunicación".

"Ayer mismo tuvimos una protesta de fotógrafos en la puerta de LaLiga que querían poder entrar a trabajar a los estadios. Estamos trabajando para que puedan, pero protegiéndoles", aseveró.

El presidente de LaLiga de España manifestó luego: "Que volvamos no significa que no vayamos a tener unas pérdidas millonarias. Nuestros clubes perderán como mínimo 700 millones de euros y eso habrá que recuperarlo".

"Todos los que estamos aquí entretenemos, con nuestro deporte, a la audiencia. Competimos con otros entretenimientos en el mercado. Pero para nosotros también es una oportunidad", agregó Tebas.

Finalmente Tebas comentó: "Esta misma noche tenemos pruebas para que a nivel audiovisual el espectador pueda elegir dos imágenes: la real y con público y sonido virtualizado. En la Bundesliga han elegido el sonido virtual con mucho éxito y estamos trabajando en dar esa opción".