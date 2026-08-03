La UEFA analiza demandar a la FIFA tras el plan de privatización de Infantino

La iniciativa de Infantino para vender parte de las ganancias del Mundial abrió una fuerte crisis institucional en el fútbol internacional. A pesar de que el proyecto fue dado de baja, ahora la UEFA analiza demandar a la FIFA.

La UEFA, el organismo presidido por Aleksander Ceferin, aprobó un presupuesto de 5.096 millones para la temporada 2024-2025.

Los ambiciosos planes de Gianni Infantino hicieron dinamitar la escena política del fútbol mundial. Una vez finalizado el Mundial más lucrativo de la historia, el presidente de la FIFA anunció la creación del FIFA Forward Enterprise (FFE) , proyecto destino a vender los derechos de la Copa del Mundo a activos privados.

El mismo fue recibido de la peor manera por parte del mundo del fútbol, en especial los dirigentes de la UEFA , quienes pusieron el grito en el cielo y lanzaron un comunicado público criticando la idea de Infantino y amenazando con retirar a sus equipos de todas las competiciones FIFA .

La protesta de la UEFA sumó a otras Confederaciones como la de Asia y la de Centroamérica. Por la presión recibida, Infantino dejó de tirar de la cuerda y anunció el proyecto del FFE fue dado de baja.

Además, la entidad europea solicitó que se conserven documentos, correos electrónicos y mensajes de 18 altos ejecutivos de la FIFA, al considerar que podrían convertirse en pruebas en futuros procesos judiciales. Incluso advirtió que cualquier eliminación o alteración de ese material podría interpretarse como destrucción de evidencia.

La propuesta impulsada por Infantino fue retirada el sábado, apenas unos días después de que se conocieran sus detalles y generara un fuerte rechazo en el fútbol mundial.

El plan contemplaba ofrecer a las 211 federaciones miembro un pago único de 20 millones de dólares a cambio de avanzar con una nueva estructura comercial que administraría los principales activos económicos de la FIFA. Pero la batalla de la UEFA no terminó ahí.

La UEFA endureció su postura contra Infantino y puso en duda su continuidad al frente de la FIFA

Desde el organismo europeo también dejaron entrever que la continuidad de Infantino al frente de la FIFA quedó seriamente cuestionada.

En un comunicado, señalaron que el presidente perdió la confianza de buena parte del fútbol mundial y advirtieron que “ninguna opción debería descartarse” de cara al futuro.

Ahora, los abogados de la UEFA han informado a la FIFA que el organismo europeo está “considerando activamente acciones legales, arbitraje y/o quejas regulatorias... derivadas de y en relación con el plan FFE (FIFA Forward Enterprise) propuesto por la FIFA y todos los asuntos relacionados”.

Infantino cuenta con mayor apoyo en su base tradicional en África, mientras que la Conmebol de Sudamérica confía en él para ampliar el Mundial de 2030 a 64 equipos. Eso daría más partidos como anfitriones a Argentina, Uruguay y Paraguay, el país de origen del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

El plan de capital privado ha provocado un giro sorprendente en la suerte de Infantino. Hace dos semanas tenía la reelección asegurada sin oposición, pero ahora la UEFA está en su contra y lo plantará cara en las elecciones del próximo marzo para evitar un cuarto y último mandato del suizo hasta 2031.