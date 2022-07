Atlético Tucumán le ganó a Gimnasia, que desperdició la chance de ser puntero

Augusto Lotti, a los 14 segundos del primer tiempo, inauguró el marcador para el "Decano", en tanto que Ramiro Ruíz Rodríguez, a los 17 minutos del complemento, aumentó la diferencia.

El dueño de casa sorprendió de entrada a un "Tripero" que estuvo muy lejos de justificar su posición en la tabla de merecimientos.

#TorneoBinance | Fecha 7 | resumen de Atlético Tucumán - Gimnasia

La conquista local a pocos segundos de iniciado el match modificó sendas estrategias. Un "Tripero" que venía cosechando muchos puntos y que llegaba al norte del país con la ilusión de treparse a la punta debió soportar que tempranamente Lotti defina de palomita un rebote otorgado por el arquero Rodrigo Rey ante un lejano remate de Joaquín Pereyra.

A partir de ese preciso momento el visitante se vio obligado a adoptar una postura un tanto más agresiva.

Un "Decano" muy mejorado desde lo táctico empezó a merecer la victoria ante un rival sorprendido al que no le funcionó el plan B.

Ausente sin aviso el siempre quejoso Brahian Alemán y extrañando en demasía al colombiano Johan Carbonero, el conjunto "mens-sana" no resultó más que un cúmulo de voluntades dispersas ante un adversario que lo atacó sin prisa pero sin pausa.

Néstor Gorosito intentó a partir del complemento añadirle algo de volumen de juego a su propuesta original con un par de retoques estratégicos que no le dieron resultado.

Una veloz corrida y mejor definición de Ruíz Rodríguez por izquierda dio por tierra con cualquier atisbo de recuperación de Gimnasia al mismo momento que potenció la autoestima de un elenco tucumano que de tanta necesidad de cosechar unidades está peleando en forma imprevista la vanguardia del certamen.

Formaciones

Atlético: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso, Matías Orihuela; Ciro Rius, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera, Joaquín Pereyra; Augusto Lotti y Ramiro Ruiz Rodriguez. DT: Lucas Pusineri.

Gimnasia: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris, Matías Melluso; Lautaro Chávez, Agustín Cardozo, Brahian Alemán, Ramón Sosa; Franco Soldano y Eric Ramírez. DT: Néstor Gorosito.

Gol en el primer tiempo: 14s. Lotti (AT).

Gol en el segundo tiempo: 17m. R. Ruíz Rodríguez (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 20m. Matías Miranda por L. Chávez (G), 22m. Cristian Menéndez por Lotti (AT), 31m. Tomás Muro por R.

Sosa (G), 31m. Germán Guiffrey por Piris (G), 34m. Renzo Tesuri por Rius (AT), 34m. Eugenio Isnaldo por R. Ruíz Rodríguez (AT), 41m. Andrés Balanta por R. Carrera (AT), 41m. Francisco Di Franco por J. Pereyra (AT).

Estadio: José Fierro.

Árbitro: Darío Herrera.