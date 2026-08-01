La FIFA publicó la Ref Cam de Argentina vs Inglaterra: los diálogos con Lionel Messi y el golazo de Enzo Fernández

El organismo compartió un compilado con algunas de las acciones más destacadas del encuentro desde la perspectiva del árbitro estadounidense Ismail Elfath. Las imágenes muestran los diálogos entre el juez y los jugadores, reclamos durante el partido y una perspectiva inédita del gol del empate.

A más de dos semanas del histórico partido donde la Argentina venció 2-1 a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, la FIFA publicó un nuevo video grabado con la Ref Cam , la cámara incorporada al árbitro, que permite revivir desde una perspectiva inédita del encuentro disputado en Atlanta. El enfrentamiento, uno de los más vibrantes del torneo, terminó con una remontada del equipo de Lionel Scaloni gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez , luego de que Anthony Gordon adelantara al conjunto británico .

El protagonista de las imágenes es el árbitro estadounidense Ismail Elfath , cuya cámara captó buena parte de la intensidad del partido, desde los intercambios con los futbolistas hasta algunas de las jugadas más destacadas.

El video comienza con el protocolo previo al encuentro: los saludos entre los equipos, los himnos y el sorteo de capitanes entre Lionel Messi y Harry Kane . Sin embargo, el clima cambió rápidamente una vez iniciado el partido. Tras una falta no sancionada sobre Messi, Enzo Fernández respondió con un fuerte manotazo y el árbitro debió intervenir mientras Leandro Paredes insistía con los reclamos. "¡Stop, stop! (¡alto, alto!)", le advirtió el juez.

Las protestas continuaron durante el resto del encuentro. Nicolás Tagliafico reclamó un empujón de Rogers en una pelota detenida, mientras que Alexis Mac Allister y Enzo pidieron un córner tras un remate que, según entendían, había sido desviado. Elfath, sin embargo, marcó saque de arco. La grabación también muestra la amonestación a Lisandro Martínez por sujetar a Rogers.

El compilado completo del partido entre Argentina e Inglaterra, desde la cámara de Ismail Elfath.

Entre las acciones destacadas aparece la gran atajada de Jordan Pickford ante Julián Álvarez, previa al 1-0 parcial de Inglaterra. Más adelante, el arquero inglés vuelve a lucirse al evitar el gol de Cristian "Cuti" Romero tras un cabezazo.

Uno de los momentos más llamativos del compilado es el gol del empate de Enzo Fernández, registrado desde la ubicación del árbitro, que ofrece un ángulo privilegiado del derechazo que terminó junto al palo. También se observa el remate de Alexis Mac Allister que dio en el palo izquierdo de Pickford, aunque el video se interrumpe antes de mostrar la definición de Lautaro Martínez para el 2-1.

Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Sobre el cierre del encuentro, la Ref Cam captó el fuerte reclamo de Jude Bellingham hacia Elfath. "Algunas jugadas fueron espantosas, pero mucha suerte", le dijo el mediocampista inglés al árbitro. En ese tramo del partido, además, Bellingham le había propinado un cachetazo en la cabeza a Valentín Barco durante los festejos argentinos.

El antecedente ante Suiza

No es la primera vez que la FIFA comparte imágenes de este tipo. Días atrás también publicó un compilado de los cuartos de final entre Argentina y Suiza, disputados en Kansas.

En ese video se pudieron ver el cabezazo goleador de Alexis Mac Allister para abrir el marcador, la salvada de Emiliano "Dibu" Martínez ante Breel Embolo, un remate desviado de Messi, el gol de Julián Álvarez tras la asistencia del Flaco López y la corrida de Thiago Almada que terminó en el 3-1 convertido por Lautaro Martínez.

En ambos compilados, la FIFA evitó incluir algunas de las jugadas que generaron mayor controversia. En la semifinal frente a Inglaterra no aparecieron acciones que pudieran alimentar polémicas arbitrales, mientras que en el cruce ante Suiza tampoco se mostró con claridad la expulsión de Embolo, una decisión que desató un intenso debate y marcó un punto de inflexión en ese partido.